Rooma bensiinijaama plahvatuses sai viga vähemalt 45 inimest

Plahvatus toimus Roomas Prenestino linnaosas veidi pärast kella 8.00 hommikul (6.00 Eesti aja järgi).

Itaalia uudisteagentuuride teatel saavad plahvatuses kannatada saanud inimesed arstiabi kohalikes haiglates. Kaks inimest on ulatuslike põletuste tõttu kriitilises seisundis.

Veebileht Roma Today avaldas foto hiiglaslikust leegi- ja suitsukerast, mis tõusis kõrgele taevasse. Tuletõrje avaldatud eraldi piltidel oli näha peaaegu täielikult hävinud bensiinijaama.

"Ma palvetan inimeste eest, kes on seotud bensiinijaama plahvatusega. Jälgin selle traagilise juhtumi arengut jätkuvalt murega," kirjutas paavst Leo XIV sotsiaalmeedias.

Itaalia meedia teatel sattusid plahvatusse tuletõrjujad ja kiirabitöötajad, kuna nad olid varem sündmuskohale kutsutud, kuna bensiinijaamas sõitis veoauto torujuhtmele otsa.

Rooma linnapea Roberto Gualtieri ütles sündmuskohal ajakirjanikele, et kahtlustatakse kütusepaagi täitmise ajal aset leidnud intsidenti, mis põhjustas gaasilekke, millele järel puhkes tulekahju ja toimus plahvatus.

Itaalia peaminister Giorgia Meloni tänas politseid, tuletõrjujaid ja teisi päästeteenistusi abi eest, mis tagasid, et "sellel traagilisel sündmusel ei oleks veelgi tõsisemaid tagajärgi".

Jaamal oli kaubamärk "Eni", kuid see ei kuulunud Itaalia energiakontsernile, teatas ettevõte avalduses.

Spordikeskus, mis võõrustab jaama vastas asuvat noorte suvelaagrit, evakueeriti enne plahvatust, ütles keskuse esindaja sotsiaalmeedias, lisades, et viis last, kes seal laagris olid, on turvalises kohas ja tagasi oma perede juures.