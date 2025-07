Laupäev tuleb pilves ja vihmane

Tuul on küll reedel lausa tormine olnud, kuid sellele vastukaaluks on päike eriti rõõmsalt säranud. Õhk aga on neljapäevasest märkimisväärselt jahedam, mis omakorda on rahvatantsijatele rahvariietes tantsimise kergemaks teinud.

Tegelikult hakkab tuul juba vaikselt hoogu kaotama, kuna aktiivne madalrõhkkond liigub Soome kohalt kirdesse.

Öö esimene pool tuleb lõunast Eestini sirutuva kõrgrõhuharja toel sajuta. Vastu hommikut aga läheneb läänest madalrõhkkonna idaserv, mis toob saartele kohatised hoovihmad.

Päeval laieneb madalrõhkkonna serv juba üle Eesti. Pilvisus seega tiheneb, ilm on vihmane ning võib ka äikest olla. Ka pühapäev möödub Skandinaavia madalrõhkkonna mõjuväljas. Ilm on pilvine, sajab hoovihma ning sähvib ka äike.

Öö vastu laupäeva tuleb vähese ja vahelduva pilvisusega ning alles vastu hommikut tuleb paiguti hoovihma. Tuul puhub läänest ja edelast 5-11, rannikul iiliti 16 m/s, pärast südaööd tuul nõrgeneb. Õhusooja on 8..14°C.

Laupäeva hommikul on saartel ja läänerannikul taevas pilves, mujal on pilvisus muutlik. Hoovihma on oodata saartel ja paiguti ka looderannikul. Puhub nõrk, iiliti mõõdukas edela- ja läänetuul ning plusskraade on 13..16.

Laupäeva päeval pilvisus tiheneb. Vihmasadu levib läänest itta üle maa. Kohati on äikest ja tugevat sadu. Tuul puhub valdavalt edelast ja lõunast 3-9, iiliti 13, läänerannikul 15 m/s. Õhusooja on päeval 14..18, Ida- ja Lõuna-Eestis kuni 20°C.

Pühapäeval tuleb pilves selgimistega. Päeval rabistab mitmel pool hoovihma, kohati on äikest ja intensiivset sadu. Kuigi õhtul sajuhood harvenevad, tasub laulupeolistel kindlasti vihmakeep ühes võtta. Sooja on oodata 16 kuni 21 kraadi.

Ilmamuutust ei too paraku ka uus nädal. Sajab ikka vihma ning oodata on ka äikest. Sooja on meil jätkuvalt 20 kraadi ringis.