Ukraina kaitsevägi neutraliseeris selle aasta esimese kuue kuuga üle 230 000 Vene sõjaväelast ja hävitas rohkem kui 1300 tanki, teatas uudisteportaal Ukrinform reedel viitega sõjaväe ülemjuhatajale Oleksandr Sõrskõile.

"2025. aasta esimese kuue kuuga on Ukraina kaitsevägi juba neutraliseerinud üle 230 000 Vene okupandi, 1311 tanki ja 2885 vaenlase soomukit," kirjutas Sõrskõi oma Facebooki kontol.

Ta avaldas kõigile Ukraina kaitsjatele tänu nende tõhusa tegevuse eest.

Ukrinform teatas varem, et Venemaa kaotused ajavahemikus 24. veebruarist 2022 kuni 4. juulini 2025 on umbes 1 024 210 võitlejat.

Meloni arutas Trumpiga rakettide tarnimist Ukrainale

Itaalia peaminister Giorgia Meloni arutas USA presidendi Donald Trumpiga rakettide tarnimist Ukrainale, edastas reedel uudisteagentuur ANSA.

Meloni sõnul ei katkestanud USA relvatarneid Ukrainale, vaid küsimus on pausist teatud artiklite saatmises.

"USA ei ole peatanud relvatarneid ja toetust Ukrainale, nad on üle vaadanud otsused konkreetsete komponentide tarnimisest. See on tähtis fakt, kuid erineb oluliselt tarnete täielikust peatamisest," seletas Meloni Masseria foorumil esinedes.

Meloni ütles, et loodab "selles küsimuses positiivseid arenguid".

USA välisministeeriumi kõneisik Tammy Bruce kinnitas reedel samuti, et Ühendriigid ei lõpeta relvade ja õhutõrjerakettide tarnimist Ukrainale.

USA asekaitseminister poliitika küsimustes Elbridge Colby teatas pärast Pentagoni laskemoonavarude ülevaatamist Patrioti rakettide, täppisrelvade, droonide ja hävitajate F-16 rakettide tarnimise peatamisest Ukrainale, sest on mures, et USA relvavarud on muutunud liiga väikeseks.

Hiljem rõhutas ta, et Pentagon "jätkab presidendile usutavate võimaluste pakkumist Ukraina sõjalise abi jätkamiseks".

Pärast seda kutsus Ukraina välisministeerium välja USA asjuri Ukrainas John Ginkeli.

"Ukraina rõhutas, et igasugune viivitus või kõhklus Ukraina kaitsevõime toetamisel ainult julgustab agressorit jätkama sõda ja terrorit, mitte otsima rahu," teatas Ukraina välisministeeriumi veebileht.

Ukraina president Volodõmõr Zelenski ütles reedel, et leppis USA riigipea Donald Trumpiga kokku koostöös Ukraina õhutõrje tugevdamiseks.