Naiskodukaitsjad jagasid laulupeolistele 18 tonni suppi

Söögisaalis said laupäeval kõhud täis 46 000 laulupeolist.

"Suur osa tööst on tehtud aga tipp-päev on täna, kus kõik tantsijad ja lauljad käivad meie söögisaalist läbi – ühtekokku 46 000 inimest," ütles välitoitlustuse koordinaator, naiskodukaitse esinaine Airi Tooming. "See kestab päris mitu tundi. Rongkäik voolab toidusaali sisse ja saavad oma toidu kätte ja liiguvad jälle välja."

Peosupi eest hoolitses nädala jooksul umbes 170 inimest.

"Meid on erinevatel päevadel kokku olnud 170 inimest umbes, aga konkreetselt täna on saalis veidi üle 100 naiskodukaitsja, kaitseliitlase, kes valmistavad toitlustuspoolt ette. Supijagamise liinides naised, kes jagavad suppi, aga sama palju inimesi on kaadri taga, kes on köögis katelde juures. Kokad juba varavalgest alates keedavad seda suppi, siis on tehnikud põletitega, kes seda kõike ette valmistavad," rääkis Tooming.