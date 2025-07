Meedikute jaoks kulgesid laulupeo proovid suuremate probleemideta

Lauluväljakul on olemas meditsiinipunktid, kus väljaõppinud meedikud on valmis hädalisi aitama.

Lauluväljaku operatiivstaabi meditsiinijuht Reeli-Kadri Kullamaa-Sepa rääkis, et kiirabi tuge pole meedikutel seni vaja olnud.

"Oleme saanud oma jõududega hakkama. Vahepeal on mureks, et kõhukesed kipuvad tühjaks jääma ja kui oli päikest eelnevatel päevadel, siis tuli nõrkus peale, aga üldiselt on hästi läinud – on tublid lauljad ja on valmistunud selleks peoks," sõnas Kullamaa-Sepa.

Laulupeolistel soovitas ta kanda vetthülgavaid riideid ja sooja pesu. "Meil on olemas ka telk, kuhu saab sooja minna. Kindlasti toit ja jook, et oleks söödud ja joodud, siis pead ilusti vastu," soovitas ta.

Meditsiinipunktides on olemas ka esmaabivahendid väiksemate hädade puhuks, lisas Kullamaa-Sepa.