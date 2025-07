Pühapäev tuleb vihmahoogudega, kuid ilm on soojem kui laupäeval – päeval on sooja 15 kuni 21 kraadi.

Öö vastu pühapäeva on enamasti pilves. Sajab vihma, hommikul edela poolt alates sadu hõreneb. Sooja on 11 kuni 15 kraadi.

Hommik on pilves ja paljudes kohtades vihmahoogudega. Puhub edela- ja lõunatuul 3 kuni 8, puhanguti 11, Liivi lahe piirkonnas kuni 14 meetrit sekundis. Sooja on 13 kuni 15 kraadi.

Päev on pilves selgimistega. Mitmel pool sajab hoovihma, kohati on äikest ja tugevat sadu. Sooja on 15 kuni 21 kraadi.

Õhtu on muutliku pilvisusega. Sajuhood harvenevad ja nõrgenevad. Puhub edelatuul 3 kuni 8, rannikul puhanguti kuni 11 meetrit sekundis. Sooja on 14 kuni 18 kraadi.

Esmaspäeva öö ja ennelõuna lasevad suuremast sajust puhata. Pealelõunasel ajal areneb vihmahooge, õhtul saabub lõuna poolt tihedam sadu. Öösel on sooja 11 kuni 16 kraadi, päeval õhumass soojeneb ja õhutemperatuur tõuseb 20 kuni 25, rannikul kuni 18 kraadini.

Järgnevatel päevadel sajab samuti sageli vihma, aga kuna õhuvool püsib lõunasuunal, siis on õhk mõõdukalt soe. Öösiti on sooja 13 kuni 16 kraadi, päevamaksimumid tõusevad 20 kraadi lähedale.