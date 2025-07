Meedia: Venemaa majandus näitab languse märke

Oluline 6. juulil kell 7.00:

Ka Venemaa ametnikud tunnistavad majandusriske

Wall Street Journal (WSJ) kirjutas, et Venemaa hiljutised majandusnäitajad on punases: tootmistegevus väheneb, tarbijakulutused kahanevad ja inflatsioon püsib kangekaelselt kõrge, mis koormab riigieelarvet.

Venemaa ametnikud tunnistavad avalikult majanduslanguse riske.

Majandusminister Maksim Rešetnikov hoiatas eelmisel kuul, et Venemaa on majanduslanguse äärel, samas kui rahandusminister Anton Siluanov kirjeldas olukorda kui täiuslikku tormi.

Ettevõtted, alates põllumajandusmasinate tootjatest kuni mööblitootjateni, vähendavad toodangut. Keskpank teatas 3. juulil, et arutab baasintressimäära langetamist hiljem sel kuul. Eelmine baasintressimäära langetamine toimus juunis.

Kuigi analüütikute arvates ei muuda majanduse loidus tõenäoliselt kohe president Vladimir Putini sõjalisi eesmärke – kuna tema keskendumine Ukraina allutamisele tühistab laiemad majanduslikud mured –, paljastab see Vene sõjamajanduse piirid.

Trump: võibolla anname Ukrainale Patriote

USA president Donald Trump ütles laupäeval, et Venemaa president Vladimir Putin ei paista olevat huvitatud Ukraina sõja lõpetamisest.

Air Force One'i pardal antud intervjuus kordas Trump, et ta on kahe juhi 3. juulil toimunud telefonikõnega väga rahulolematu.

"Tundub lihtsalt, et ta tahab minna lõpuni ja lihtsalt inimesi tappa. See pole hea. Ma ei olnud sellega rahul," ütles Trump ajakirjanikele.

Küsimusele, kas ta suudab lõpetada Venemaa sõja Ukraina vastu, vastas Trump: "Ma ei tea. Ma ei saa teile öelda, kas see juhtub või mitte."

Küsimusele, kas sõja lõpetamine on prioriteet, vastas Trump: "Jah. Ma tahaksin näha, et see juhtub."

Päev pärast kõnet Putiniga rääkis USA president telefonitsi president Volodõmõr Zelenskõiga ja ütles, et neil oli väga strateegiline vestlus.

"Me rääkisime eri asjadest... Ma arvan, et see oli väga, väga strateegiline kõne," ütles Trump. Küsimusele Patriot õhutõrjesüsteemide tarnimise kohta Ukrainale vastas ta: "Jah, me võime seda teha."

"Neil läheb midagi vaja, sest neid lüüakse üsna rängalt," lisas Trump.