Oluline esmaspäeval, 7. juulil kell 6.30:

- Venemaa ründas droonidega Harkivit;

- Forbes: Ukraina võidab, kui lääs mõistusele tuleb.

Venemaa ründas ööl vastu esmaspäeva taas Harkivit, mille tagajärjel puhkes linnas tulekahju.

Vene väed ründasid Harkivit droonidega, mitmekorruselises hoones puhkes tulekahju. Ka Harkivi linnapea Ihor Terehhov teatas esmaspäeva varahommikul, et linnas oli kuulda plahvatusi, vahendas Ukrainska Pravda.

Ukraina toetamine läheb läänele kalliks maksma, kuid Venemaa võit maksaks veelgi rohkem, kirjutas väljaande Forbes artiklis kolumnist Andrõi Samotjuk.

Samotjuk märkis, et Vene agressioon on läinud Ukrainale maksma vähemalt 552 miljardit dollarit. Lääs on Ukraina toetamiseks kulutanud juba umbes 370 miljardit dollarit. Seda on palju, kuid see on köömes võrreldes 4,5 triljoni dollariga, mida NATO peab Venemaa võidu korral oma kaitsele lisaks kulutama.

Seetõttu tegi Samotjuk ettepaneku teha mõistlikke rahalisi otsuseid ja lõpetada Venemaa rahastamine paralleelselt Ukrainaga.

"Lääneriigid jätkavad Vene nafta ja gaasi ostmist, suunates raha otse Putini sõjategevusse. Alates 2022. aasta veebruarist on Lääne ostud Vene energiakandjatelt ületanud kolmekordselt Ukrainale saadetud abi. Ameerika ja selle liitlased rahastavad salaja Venemaad," tõdes kolumnist.

Samotjuk hoiatas, et selline ebajärjekindlus, eriti arvestades pidevaid katkestusi relvatarnetes Ukrainale, ainult suurendab Venemaa võidu tõenäosust. Ja see variant läheb läänemaailmale väga kalliks maksma.

"Toetus Ukrainale ei ole heategevus. Ärge unustage 1994. aasta Budapesti memorandumit, kui Ukraina loobus maailma suuruselt kolmandast tuumaarsenalist vastutasuks julgeolekugarantiide eest Ühendriikidelt, Ühendkuningriigilt ja Venemaalt. Asjaolu, et me nüüd selja pöörame, saadab ohtliku signaali, et sõna "Ameerika" ei tähenda midagi," lõpetas Samotjuk.