Trump ähvardas BRICS-i toetavaid riike lisatollidega

USA president Donald Trump teatas, et kehtestab kümneprotsendise lisatolli kõigile riikidele, mis seovad end niinimetatud BRICS-rühma riikide ameerikavastase poliitikaga.

BRICS-i kuulusid algselt Brasiilia, Venemaa, India ja Hiina, hiljem on lisandunud Lõuna-Aafrika Vabariik, Egiptus, Etioopia, Indoneesia, Iraan, Saudi Araabia ja Araabia Ühendemiraadid. Trump teatas ka, et USA on lähedal mitmete kaubanduskokkulepete sõlmimisele ning kirjad, kus teatatakse uutest tollimääradest, saadetakse välja täna. USA uued tollimäärad jõustuvad 1. augustil.

Margitta Otsmaa