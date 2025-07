Paia rist Tallinna-Tartu maanteel ehitatakse eritasandiliseks

Transpordiameti teehoiuteenistuse ida osakonna ehituse üksuse juhataja Erkki Mikenberg ütles ERR-ile, et teetööd tulevad Mäo ja Imavere vahel nelja kilomeetri pikkusel lõigul kilomeetritel 102,9 kuni 107,1.

"Tänasest trassist läheb kaks pluss kaks eemale. Kui sõita Tallinnast Tartusse, siis ta läheb nii-öelda vasakule poole. Olemasolev tee jääb sinna kogujateeks. Tekib nii-öelda Paia sõlm," selgitas Mikenberg.

"Ehitusprojekti me juba teeme. Lepinguline tähtaeg on meil selle aasta detsember, kuna nüüd on kindlus, et see läheb töösse. Siis alustame ettevalmistustöid, maade omandamisi, hakkame vaatama, kuidas hanget kokku panna. Planeeritud on 20 miljonit. Eelduslikult peaksime 2026. aastal kopa maasse saama ja 2027 peab olema valmis," lisas Mikenberg.

Taristuminister Kuldar Leis ütles, et riik suunab teede ehitusse lisaks 96,8 miljonit eurot lisaraha. Ligi 85 miljonit tuleb Euroopa Liidu ühtekuuluvuspoliitika fondide kasutamata summadest. Ülejäänu võetakse aga riigi tänavusest lisaeelarvest. Peaasjalikult kasutatakse seda raha Tallinna-Pärnu ja Tallinna-Tartu maantee ehituseks.

"Pärnus on kaks lõiku: üks on Märjamaa ümbersõit ja teine on Konuvere-Pärnu-Jaagupi lõik. Kolmas lõik ongi Paia rist Tartu maanteel. Kuna need teelõigud on tähtsad ka julgeoleku jaoks, siis saime kokkuleppele, et sellised suured taristuobjektid on ka osaliselt võimalik ja vajalik siduda julgeolekuteemaga. Seetõttu ka just Pärnu suund ja Tartu suund saavad investeeringuid juurde," rääkis Leis.

Euroopa Komisjoni luba ühtekuuluvusfondi raha kasutamiseks tuleb Leisi kinnitusel sügisel.

"Ma arvan, et siin probleemi ei ole. See kõik on eelnevalt läbi räägitud, et see luba tuleb ja me saame samal ajal juba teha ettevalmistustöid, nagu maade omandamine ja projekteerimise lõpetamine ja ja siis juba ehitushanked," ütles Leis.