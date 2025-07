Türgi politsei pidas kinni mitu opositsioonilist linnapead

Türgi võimud jätkavad meetmeid, mis on suunatud president Recep Tayyip Erdogani poliitiliste rivaalide vastu. Eelmisel laupäeval pidas politsei kinni Adana linnapea, mis on riigi suuruselt viies linn. Veel võeti kinni Antalya ja Adiyamani linnapead, vahendas The Wall Street Journal.

Kevadel peeti kinni ka Erdogani suurim rivaal Ekrem Imamoglu. Viimane on Türgi ärikeskuse Istanbuli linnapea

Võimud väidavad, et kinnipidamised on seotud korruptsioonijuhtumite uurimisega. Suurim opositsioonipartei Vabariiklik Rahvapartei CHP on aga need väited tagasi lükanud.

Imamoglut on pikka aega peetud ainsaks väljakutsujaks, kes suudab 71-aastase Erdogani valimistel alistada. Türgis peaks presidendivalimised ametlikult toimuma 2028. aastal.

Istanbuli linnapea kinnipidamine vallandas Türgis laiaulatuslikud protestid, kus kümned tuhanded inimesed tulid tänavatele.