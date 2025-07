USA teavitab mitmeid riike kõrgematest tollimaksudest

USA president Donald Trump ütles niinimetatud võta või jäta pakkumisi allkirjastades, et lihtsam on esitada uued reeglid kirja teel, kui pidada riikidega 15-tunniseid läbirääkimisi. Tollimaksude tõstmisest teatas Trump aprillis, jättes ruumi läbirääkimisteks ja määras tähtaja 9. juulile.

Selle ajaga on ekspordilepingud USA-ga sõlminud vaid Suurbritannia ja Vietnam. London säilitas näiteks 10-protsendise baasmäära ja sai soodustusi autode ja lennukimootorite ekspordile.

"Tariifid jõustuvad 1. augustil, aga president määrab hindu ja tehinguid praegu," ütles USA kaubandusminister Howard Lutnick.

Läbirääkimised Euroopa Liiduga pole seni läbimurret toonud. USA kehtestab tollimaksud kõigele, alates autodest kuni Itaalia oliiviõli ja Belgia šokolaadini. Üsna hiljuti teatas USA Euroopa Liidule veel 17-protsendise määra jõustamisest põllumajandus-ja toidukaupade väljaveole.

"Euroopa Liit loodi selleks, et Ameerika Ühendriike tüssata. See ongi selle eesmärk. Ja nad on sellega hästi hakkama saanud. Aga nüüd olen mina president," lausus Trump.

"President Trumpi teadaanne universaalsete tariifide kehtestamisest kogu maailmale, sealhulgas Euroopa Liidule, on maailmamajandusele suur hoop. Ma kahetsen seda valikut sügavalt. Olgem ettevaatlikud tohutute tagajärgede ees," nentis Euroopa Komisjoni president Ursula von der Leyen.

"Me ei lepi mingil juhul olukorraga, kus meid maksustatakse. Kokku seisame silmitsi aasta jooksul koguneva 60 miljardi euro suuruste täiendavate tollimaksudega ja see nõuab üsna jõulist reageerimist," ütles Prantsusmaa president Emmanuel Macron.

Trump kritiseeris teravalt ka arenevate majanduste ühendusse BRICS kuuluvaid riike, kuna ühendus ajab Ameerika-vaenulikku poliitikat ja sellistele riikidele kehtestatakse lisamaks ning erandeid ei tehta. BRICS-i kuuluvad riigid said igaüks 10-protsendise lisamaksu. BRICS-i hinnangul on Trumpi tegevus vastuolus maailma kaubandusorganisatsiooni reeglitega.

"BRICS-mehhanism on oluline koostööplatvorm tärkavate turgude ja arengumaade vahel, propageerides avatust, kaasatust, kõigile kasulikku koostööd ja vastasseisust hoidumist. Mitte ühegi riigi vastu," lausus Hiina välisministeeriumi pressiesindaja Mao Ning.