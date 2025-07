Texase äkktulvades hukkunute arv on tõusnud 82 inimeseni

Päästjad jätkavad kadunud laste otsinguid jõe-äärse suvelaagri paigas. Laagris oli umbes 750 tüdrukut.

Texase suvelaager teatas esmaspäeval, et loodusõnnetuses sai surma 27 laagris viibinud inimest.

"Me oleme mõtetes koos peredega, kes on puudutatud sellest kujuteldamatust tragöödiast. Me palvetame nende eest pidevalt," kirjutas laager oma veebisaidil avaldatud avalduses.

Laagri direktor ja kauaaegne omanik Dick Eastland suri samuti katastroofilise üleujutuse ajal laagrilisi päästes, jagas tema lapselaps laupäeval sotsiaalmeedias.

Laager teatas, et nad on ühenduses kohalike omavalitsustega, kes jätkavad endiselt kadunud tüdrukute otsimist.

Camp Mystic on ainult tüdrukutele mõeldud suvelaager Guadalupe jõe ääres, mis tõusis 4. juuli alguses üleujutuse haripunkti ajal vähem kui kahe tunniga üle kuue meetri.

BREAKING: As 68 people in Texas are now confirmed dead the NYT IS REPORTING THAT positions at the local offices of the National Weather Service were unfilled as severe rainfall inundated parts of Central Texas, prompting experts to question whether staffing shortages made it… pic.twitter.com/TnSytlUK8z