Kultuurisündmustest tihe suvi, heitlik ilm ja rahanappus kultuurivaldkonnas on seadnud Kagu-Eesti festivalikorraldajad keerulisse olukorda.

Panused on tehtud kogukonna toele ja juba eos on arvestatud, et kõikjale külastajaid ei jagu.

Mirjam Mõttus