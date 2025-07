Poola minister: piirikontroll Leeduga jätkub ka pärast 5. augustit

"Loodame, et suudame ühiste jõupingutustega selle rändetee sulgeda. Praegu on raske hinnata, kui kaua see aega võtab, kuid kindlasti kauem kui 30 päeva," ütles Siemoniak intervjuus BNS-ile ja mitmele välisriigi uudisteagentuurile.

"Schengeni piirieeskiri, millele me tugineme, näeb ette, et sellise kontrolli võib kehtestada 30 päevaks ja seejärel seda pikendada. Seetõttu kehtib ka eelmisel neljapäeval välja antud korraldus 30 päeva. Meile on aga selge, et kontroll peab kestma seni, kuni püsivad selle kehtestamise põhjused," lausus minister.

Siemoniak kommenteeris Leedu siseministri Vladislav Kondratoviči nädalavahetusel öeldut, et piirikontroll taastatakse kuuks ajaks, kuni 5. augustini.

Schengeni piirieeskirja kohaselt võib piirikontrolli vajadusel pikendada kuni 30-päevaste perioodide kaupa, kuid kokku mitte kauemaks kui kuueks kuuks.

Poola on teatanud, et Leedu-Poola piiril kontrollitakse sõidukeid 13 piiripunktis, tehes seda valikuliselt.

Pidevat ja põhjalikumat kontrolli tehakse kolmes Leedu ja Poola piiripunktis: Budzisko-Kalvarija (maanteepiiripunkt), Lazdijai-Ogrodniki (maanteepiiripunkt) ja Mockava-Trakiszki (raudteepiiripunkt).

Poola ministri sõnul on praegune korraldus optimaalne.

"Usume, et reageerime olukorra arengule jooksvalt, kuid nagu öeldud, on praegune piiripunktide jaotus meie hinnangul optimaalne," sõnas Siemoniak.

Leedu president Gitanas Nausėda on varem nimetanud Poola otsust ajutiselt taastada piirikontroll Leedu ja Saksamaaga ebaseaduslikule rändele alistumiseks.

Sarnase kontrolli kehtestas ka Saksamaa, kus see on toiminud alates 2023. aasta lõpust.

Siemoniak kordas, et Poola loobub kontrollist, kui ka Berliin seda teeb.

Küsimusele, kas Leedu peaks Poola eeskujul taastama piirikontrolli Lätiga, vastas minister, et ei soovi sekkuda teiste riikide siseasjadesse.

"Meie asi ei ole kellelegi öelda, mida ta tegema peaks või milliseid samme astuma," ütles Siemoniak BNS-ile ja välisajakirjandusele.

"Küll aga usume, et peame tegutsema koostöös ning meie koostööpakkumine laieneb kahtlemata ka teile," lisas minister.

Siemoniak märkis, et soovitas Euroopa siseasjade ja rände volinikul Magnus Brunneril eraldada Leedule ja Lätile piiri tugevdamiseks lisaraha.

"Rääkisin hiljuti riigipiiride eest vastutava Euroopa Komisjoni volinikuga, kuidas Leedut ja Lätit nende piiride tugevdamisel rahaliselt toetada," ütles Poola minister.

"Usume koos minister Kondratovičiga, et see on ühine mure, ja teeme selle lahendamiseks koostööd," lisas ta.

Leedu piirivalveameti esmaspäevaõhtused andmed näitasid, et Poola suunal ummikuid tekkinud ei ole. Piirivalve esindaja sõnul võib eeldada, et kui Varssavi jätkab praeguste kontrollimeetoditega, ei teki järjekordi kogu kuu vältel, mil taastatud kontroll kehtib.