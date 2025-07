Galerii: Tallinna bussijaama taha kavandatakse elu- ja ärikvartalit

Hayashi-Grossschmidt Arhitektuur teatas, et nende töö on võitnud ideekavandi konkursi, mis korraldati bussijaama taga asetseva kvartali ehituseks. Tööstusminevikuga piirkond kujundatakse ümber äri- ja elamukvartaliks, kust hakkab jooksma promenaad, mis ühendab bussijaama ja Fahle kvartali.

Kvartalisse ehitatakse eri suuruse ja kõrgusega eluhooneid.

Tallinna planeeringute registri järgi on kvartali detailplaneering praegu koostamisel. Krundi sihtotstarbeks saab elamumaa ja ärimaa. Seletuskirja järgi kerkivad alale kuni üheksa maapealse korrusega hooned.

Planeeritud maa-ala suurus on 2,43 hektarit ning praegu asub seal viis hoonet. Üks neist on neljakorruseline äri- ja büroohoone, mis on siiani kasutuses, ülejäänud hooned on amortiseerunud tootmishooned.

Aswega omanikeks on Altavera OÜ ja Rotermann Majad OÜ, viimase omanik on Urmas Sõõrumaale kuuluv US Real Estate.