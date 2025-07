Rotterdami sadam valmistub Vene ohu valguses NATO relvasaadetisteks

Hollandi Rotterdami sadam on Venemaa võimaliku kallaletungi kartuses hakanud reserveerima ruumi sõjavarustust vedavatele NATO laevadele ja kaardistab ühtlasi relvastuse üleandmise logistika marsruute, kirjutas väljaanne Financial Times (FT) teisipäeval.

Sellekohased otsused on tehtud, kuna NATO-s kõlavad üha sagedamini hoiatused, et Venemaa võib lähima viie aasta jooksul alustada lääne vastu laiaulatuslikku sõda, märkis FT, mida vahendas väljaanne The Kyiv Independent. Euroopa suurim sadam Rotterdam on varemgi relvasaadetisi käidelnud, kuid see on esimene kord, kui sadam on määranud spetsiaalse kai sõjalisel otstarbel kasutamiseks, rõhutas FT.

Osa konteinerterminalist kujundatakse ümber, et tagada laskemoona ja muu varustuse ohutu üleandmine. Sõjavarustuse logistikat koordineeritakse ka naaberriigis Belgias asuva Antwerpeni sadamaga.

"Me näeme üksteist üha vähem konkurentidena," ütles Rotterdami sadamaameti tegevjuht Boudewijn Siemons, viidates Antwerpeni sadamale.

"Kui oleks vaja vedada suuri koguseid sõjalisi kaupu, vaataksime Antwerpeni või teiste sadamate poole, et nad võtaksid üle osa võimsusest, ja vastupidi," märkis ta. Siemons lisas, et mitte kõik terminalid ei ole varustatud sõjalise otstarbega kauba käitlemiseks, mistõttu on logistiline koordineerimine ülioluline, eriti USA-st, Ühendkuningriigist ja Kanadast laekuvate saadetiste puhul.

Mais kinnitas Hollandi kaitseministeerium, et NATO palvel eraldatakse ruumi sõjalise varustuse saadetiste jaoks. See samm on osa Euroopa liitlaste laiematest pingutustest vähendada sõltuvust USA-st kaitsevaldkonna logistika osas.

Venemaa sõjalised kulutused on pärast tema täiemahulise sissetungi algust Ukrainasse järsult kasvanud. Rahvusvahelise Strateegiliste Uuringute Instituudi (IISS) andmetel kasvas Moskva 2024. aasta kaitse-eelarve reaalselt 42 protsenti, ulatudes 462 miljardi dollarini, ületades kõigi Euroopa riikide kaitse-eelarveid kokku liidetuna.

NATO peasekretär Mark Rutte ütles 5. juulil, et Hiina võimalik sõjaline tegevus Taiwani vastu võib ajendada Pekingit julgustama Venemaad avama teist rinnet NATO riikide vastu.

Rutte on korduvalt hoiatanud, et Venemaa suudab oma sõjalise võimekuse taastada piisavalt kiiresti, et kujutada endast otsest ohtu NATO territooriumile, kutsudes liitlasriikide valitsusi üles tegutsema kiiresti ja otsustavalt.