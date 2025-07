Itaalia lennujaamas suri lennukimootorisse imetud mees

Hispaania odavlennufirma Volotea andmetel ei olnud umbes 35-aastane itaallane ei reisija ega ka kuidagi seotud lennufirmaga. Lennujaama pressiesindaja kinnitas mehe surma, lisades, et tegemist ei olnud lennujaama töötajaga.

Esialgse teooria kohaselt murdis mees lennujaama, sõites autoga mööda teed vales suunas, jättis oma sõiduki maha ja jooksis saabuvate lendude terminali. Väidetavalt suutis ta lennujaamas avada turvaukse, mis viis otse lennukite parkimisalale.

Pealtnägijate sõnul ajas politsei meest lennurajal taga, kuid neil ei õnnestunud teda peatada, vahendas väljaanne La Voce del Patriota.

Mees suundus otse Airbus A319 Volotea lennuki poole, mis oli teel Hispaaniasse, Astuuriasse.

Lennujaama allikate sõnul tõmmati mees lennuki mootorisse hetkel, mil lennuk valmistus õhku tõusma.

La Voce del Patriota andmetel eeldavad uurijad, et tegu oli tahtlik ja ettekavatsetud.

"Kõige tõenäolisem teooria, kuigi see on veel kaalumisel, on ettekavatsetud enesetapp," ütlesid allikad Itaalia väljaandele.

Lennuk oli väidetavalt lõpetamas parkimisalalt tagurdamist, kui insident aset leidis.

Lennujaama tavapärane töö jätkus kohaliku aja järgi keskpäeval, teatas lennujaam avalduses, lisades, et võimud uurivad juhtunut.

Lennukis olnud 154 reisijat paigutati ümber pärastlõunasele lennule ning neile pakuti psühholoogilist tuge — nagu ka meeskonnaliikmetele, keda juhtunu võis traumeerida, lisas Volotea.