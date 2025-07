Kolmapäev toob päikest Lääne- ja Põhja-Eestisse

Eelolev öö on Eestis muutliku pilvisusega. Mandril sajab kohati hoovihma. Mitmel pool tekib udu. Tuul pöördub läänekaarest põhjakaarde ja ulatub 1-7 m/s. Sooja on 9 kuni 15 kraadi.

Hommik on suurema sajuta. Puhub kirde- ja põhjatuul 2-8 m/s. Sooja on 14 kuni 17 kraadi.

Päev on vähese ja vahelduva pilvisusega. Mandri lõunaosas sajab kohati hoovihma. Pärastlõunal läheb taevas Lõuna- ja Ida-Eestis rohkem pilve ning mitmel pool sajab vihma. On äikeseoht. Puhub kirde- ja põhjatuul 3-9, rannikul puhanguti kuni 12 m/s. Sooja on 16 kuni 21 kraadi.

Õhtu on läänes ja põhjas muutliku pilvisusega ja sajuta. Lõunas-idas on pilvisem ja mitmel pool sajab vihma, on äikeseoht. Puhub kirde- ja põhjatuul 3-9, rannikul puhanguti kuni 12 m/s. Sooja on 15 kuni 18 kraadi.

Neljapäev on mitmel pool vihmahoogudega. Öösel on sooja 11 kuni 16, päeval 16 kuni 21 kraadi. Reedel on hoovihmapilvi hajusalt kuid kuna lisandub sooja, siis võivad sajuhood olla tugevad ja ka äikeseoht suureneb. Öösel on sooja 12 kuni 16, päeval 17 kuni 22, mandri kaguosas kuni 26 kraadi. Nädalavahetus võib tulla praeguse prognoosi järgi soe, aga paljudes kohtades äikesevihmadega.