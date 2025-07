Kodumaised maasikad valmisid tänavu hiljem

Sel aastal valmis külma ja sajuse suve alguse tõttu kodumaine maasikas ligi kuu aega hiljem kui tavaliselt. Müüjate sõnul on tänavu just juuli keskpaik kõige parem aeg maasikate varumiseks.

Selle aasta suvi pole maasikakasvatajatele just kõige kergem olnud, kuid Eesti maasikat turul siiski jagub. Praegu maksab kilone karp Eesti maasikaid 6.90 ja ega selle odavnemist loota väga ei ole, sest augustis läheb maasikas pigem kallimaks.

Müüjate sõnul on just praegu õige aeg maasikaid osta, eriti kui on soovi ka talvekuudeks muist sahvrisse varuda.

Tontoli marjatalu perenaine Tiina Urm ütles, et hinna langemise lootust ei ole.

"Pigem hakkab ta tõusma, sest nüüd hakkavad järgmisest nädalast juba uued selle aasta istandused tulema ja siis see hind ikkagi juba tõuseb," sõnas Urm.

Maasikamüüja Jekaterina ütles samuti, et hind kindlasti tõuseb. "Augustis on tavaliselt juba 10 kuni 14 ja sellised hinnad on. Ta kindlasti tõuseb. Praegu on õige aeg võtta, tavaliselt oli peale jaanipäeva oli õige aeg. See aasta kõik hiljem, et praegu on vaja võtta, kui inimesed tahavad head maasikat ja kuivad ilusad, siis praegu on vaja võtta," rääkis Jekaterina.

Vihmane suve algus on marjade valmimist venitanud. Siiski Tartu turu juhi Anna-Liisa Ingveri sõnul maasikamüüjaid sel aastal vähem ei ole, lihtsalt müügiperiood on hilisem.

"On neid, kes on alustanud hiljem. See on üsna keeruline. Kui see aasta vaadata, siis täpselt kuu aega hiljem sai Eesti maasikas valmis võrreldes eelmise aastaga. Lepingud sõlmitakse ette ära ju eelmisel aastal. Nad tulevad rendivad oma koha meilt. Aga ongi keeruline, kui maasikas saab hiljem valmis, siis mis sa teed, sul ei olegi mitte midagi müüa. Siis sa tuled lihtsalt sel hetkel kui sul päriselt tooraine valmis saab," rääkis Ingver.