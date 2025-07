Neljapäevast läheb ilm soojemaks, kuid vihmasemaks

Neljapäeval liiguvad üle Ukraina ja Valgevene madalrõhkkonnad, mis kannavad Eestini niisket õhku. Paljudes kohtades sajab vihma, kohati on äikest, tõenäolisemalt just Kagu-Eestis. Õhtul on paiguti oodata ka tugevamaid sajuhooge.

Öö tuleb pilves, saartel ja mandri loodeosas vähese pilvisusega. Lõuna-, Kesk- ja Ida-Eestis sajab mitmel pool vihma ja on äikeseoht. Puhub kirde- ja põhjatuul 4-10, rannikul iiliti 13 m/s. Õhutemperatuur on 11 kuni 16 kraadi.

Hommikul sajab mandril juba mitmel pool vihma ja kohati on äikest. Puhub kirde- ja põhjatuul 4-10, puhanguti kuni 15 m/s. Sooja on 13 kuni 16 kraadi.

Päev on valdavalt pilves, endiselt sajab mitmel pool vihma ja püsib äikeseoht. Tuul puhub valdavalt kirdest 5-12, rannikul iiliti 15 m/s. Sooja on 15 kuni 19, Ida-Eestis kuni 21 kraadi.

Õhtul vihmahood jätkuvad, kohati on sadu tugev ja on äikest. Puhub kirdetuul 5-12, rannikul puhanguti kuni 15 m/s. Sooja on kuni 20 kraadi.

Reedest läheb soojemaks. Öösel on keskmiselt 14 kuni 16, päeval 23 kuni 24 kraadi, Ida- ja Lõuna-Eestis võib õhutemperatuur tõusta ka kuni 28 kraadini, samas rannikul on kohati kuni 18 kraadi ehk ligi 10 kraadi jahedam.

Hoovihmu ja äikest lubab prognoos reedest esmaspäevani, neist sajusem on just laupäev, mil äikesevihma sajab mitmel pool ja sadu on tugev. Pühapäeval on saju tõenäosus suurem Ida-Eestis, esmaspäeval nii Ida- kui ka Põhja-Eestis.