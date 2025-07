Oluline Venemaa agressioonisõjas Ukrainas neljapäeval, 10. juulil kell 5.45:

- Kiievit tabas taas Venemaa ulatuslik õhurünnak;

- Trump väljendas Vene rünnakute pärast pahameelt;

- Zelenski arutas Kelloggiga Ukraina toetamist.

Kiievit tabas taas Venemaa ulatuslik õhurünnak

Venemaa korraldas ööl vastu neljapäeva Ukraina pealinna Kiievi vastu drooni- ja raketirünnaku.

Väljaanne The Kyiv Independent vahendas, et Venemaa ründas teist ööd järjest Kiievit. Linna raputasid plahvatused, mitmes rajoonis puhkesid tulekahjud.

Uudisteagentuuri AFP ajakirjanikud Kiievis kuulsid kogu öö jooksul üle linna kajavaid tugevaid plahvatusi ja nägid õhutõrjesüsteemi sähvatusi, mis valgustasid taevast.

Väljaanne Ukrainska Pravda teatas, et Venemaa rünnakutes sai viga vähemalt 13 inimest.

Kiievi sõjalise administratsiooni juht Tõmur Tkatšenko ütles, et elanikud peaksid hoiduma rünnakutest fotode ja videote tegemisest.

"Teie elu ja tervis on tähtsamad kui rünnaku filmimine. Ärge levitage fotosid ja videoid, vaenlane võib seda ära kasutada," kirjutas Tkatšenko sotsiaalmeedias.

Kreml on viimastel nädalatel hoogustanud rünnakuid Ukraina tsiviilelanike ja taristu vastu. Rindejoonest kaugemale jäävad linnad peavad nüüd igapäevaselt elama Vene õhurünnakute terrori all.

Trump väljendas Vene rünnakute pärast pahameelt

USA president Donald Trump väljendas kolmapäeval taaskord oma pahameelt Venemaa laiaulatuslike raketi- ja droonirünnakute pärast Ukrainale.

"Olen andnud inimestele teada, et ma ei ole rahul sellega, mis toimub. See on sõda, mis poleks kunagi pidanud juhtuma. See ei tohiks praegu juhtuda," rääkis Trump.

Zelenski arutas Kelloggiga Ukraina toetamist

President Volodõmõr Zelenski arutas USA presidendi erisaadikuga Ukrainas Keith Kelloggiga peamisi kaitsekoostöö prioriteete.

"Pidasin sisuka vestluse USA presidendi erisaadikuga Ukrainas Keith Kelloggiga. Tänasin teda osalemise eest Ukraina taastamise konverentsil, kus kindral juhib USA delegatsiooni. Arutasime relvatarneid ja õhutõrje tugevdamist. Arvestades Vene rünnakute sagenemist jääb see üheks meie peamiseks prioriteediks. Käsitlesime ka Ameerika relvade ostmist ja ühist kaitsetoodangut," rääkis Zelenski.