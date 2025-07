Eesti 200 konkurendid suhtuvad Tartusse suurhalli rajamisse kahtlevalt

Riigi tasandil on Reformierakonna ja Eesti 200 sõlmitud koalitsioonileppesse kirja pandud plaan rajada Eestisse suurürituste hall, mille ettevalmistusi veab EOK. Kui Eesti 200 hinnangul peaks seesugune suurhall kerkima just Tartu linna, siis sügiseste kohalike omavalitsuste valimiste eel kõik erakonnad sama meelt ei ole.

Selleks, et Tartu linn kasvaks ja areneks edasi rahvusvahelise linnana, tuleb Tartusse rajada rahvusvaheline suurürituste hall, sõnab kohalike omavalitsuste valimistel Eesti 200 Tartu linnapeakandidaadiks olev Kristina Kallas. Tema sõnul aitaks seesugune suurhall elavdada ka linna majandust.

"Seda majanduskäivet ei saa hoida üleval ainult ülikool, nagu täna valdavalt on. Rahvusvaheline suurürituste hall on see, mis tekitab majanduskäibe Tartu linnale, tekitab vajaduse rahvusvaheliste lennuliinide ja rongiühenduste järele, horeca-sektori areng. Nii et selle suurürituste halli toomine Tartusse ja selle ehitamine Tartusse on üks olulisemaid projekte, mille eest Tartu linnapea peaks Tartu puhul seisma," rääkis Kallas.

Suurhalli rajamisest Tartusse on räägitud varemgi, toona Tartu Arena kontekstis. Praeguse linnapea, reformierakondlase Urmas Klaasi sõnul on linn reserveerinud Raadil krundi multifunktsionaalsele hallile, ent seni pole olnud ühtegi ettevõtet, kes idee edukusse oleks uskunud.

"Kui olümpiakomitee praegu viib läbi analüüsi ja hakkab seda kontseptsiooni kokku panema, siis loomulikult teeb Tartu linn selles osas koostööd. Aga selliste üksikute imerelvade tõhususse mina ei usu. Me peame nägema seda pilti terviklikult, vaatame seda, mismoodi neid ülal peetakse," selgitas Klaas.

Isamaa Tartu linnapeakandidaadi Tõnis Lukase sõnul on Tartul praegu tegemist nii Siuruga, aga linna raha vajab ka koolide ja lasteaedade korrastamine – seega ei plaani Isamaa praegu seni kavandamata objekti Tartus plaani võtta.

Ka sotsiaaldemokraatide linnapeakandidaadi Elo Kiiveti hinnangul tuleks Tartul tegeleda eelkõige olemasolevate hoonete korda tegemisega. Seda enam, et suurhalli teemal on praegu vastamata küsimusi.

"Mulle tundub, et see on väga suur bluff ühe valitsuserakonna poolt teisele, et ta jääks partneriks ja teise valitsuserakonna poolt selliseks valimisloosungiks, mida Tartule müüa. Mina küsiksin hoopis niimoodi, et kui me räägime spordist, siis miks me ei tee siia näiteks Maarja kooli juurde spordisaali, mis aitaks invasportlasi, invaolümpiasportlasi?", lausus Kiivet.

Praegusel keerulisel ajal pole multifunktsionaalse halli ehitamine Tartusse kuigi mõistlik ka Keskerakonna linnapeakandidaadi Anneli Oti meelest.

"Küsimus ongi, kui suured ja uhked sellised ideed on reaalses elus rakendatavad. Kõik need suured projektid, mis riigi rahaga tehakse, lõpptulemus on ikka see, et need kallinevad ja omavalitsus peab sinna juurde panema ja lõppkokkuvõttes peab omavalitsus hakkame neid üleval pidama," nentis Ott.

Ka EKRE linnapeakandidaat Merike Lumi ütles, et Tartusse seesuguse halli rajamist erakond ei soovi.