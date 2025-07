Iraani toetatud huthid jätkavad kaubalaevade ründamist

Huthid ründasid kaubalaeva Eternity C. Mässulised tapsid neli meremeest, kuus võeti pantvangi ning 11 on endiselt teadmata kadunud, vahendas The Telegraph.

USA saatkond Jeemenis süüdistab mässulisi meeskonnaliikmete röövimises kaubalaevalt Eternity C.

"Pärast mitmete meremeeste tapmist, laeva uputamist ja päästetööde takistamist on huthi terroristid röövinud paljud laeva Eternity C ellujäänud meeskonnaliikmed. Nõuame nende kohest ja tingimusteta turvalist vabastamist," teatas USA saatkond.

Iraani toetatud rühmitus teatas, et ründas laeva, kuna see oli teel Iisraeli sadamasse. See oli juba teine laev, mis on viimase nädala jooksul langenud huthide rünnaku sihtmärgiks. Eelmisel pühapäeval ründasid huthid Punasel merel kaubalaeva Magic Seas.

Huthide islamistlik rühmitus, mille USA on kandnud terroristlike organisatsioonide nimekirja ja mida toetab Iraan, alustas oma rünnakuid 2023. aasta lõpus solidaarsuse märgina palestiinlastega, kui puhkes Iisraeli-Hamasi sõda.

Huthide rünnakute tõttu on enamik läänega seotud konteinerlaevu viimase aasta jooksul valinud Aasia ja Euroopa vahel sõites palju pikema marsruudi ümber Lõuna-Aafrika ning hoidnud end Punasest merest eemal. See suurendab transpordikulusid, mille peavad lõpuks kinni maksma tarbijad.