Laupäeval on oodata äikesevihma

Õhk on suviselt soe ja niiske ning äikesevihmad levivad ööl vastu laupäeva üle Eesti kagust loode-põhja suunas. Mitmel pool on sadu tugev ja sekka võib tulla ka rahet. Hommikuks saju tõenäosus väheneb ja lõunakaare tuul nõrgeneb. Päeval on aga oodata uusi äikesevihmasid.

Öö vastu laupäeva tuleb muutliku pilvisusega. Äikesevihm levib üle Eesti kagust loodesse, mitmel pool on sadu tugev ja sekka võib tulla rahet. Kohati tekib udu. Puhub idakaare tuul 3 kuni 9, puhanguti kuni 18 meetrit sekundis, äikese korral võivad tuuleiilid tõusta 25 meetrini sekundis või üle selle. Sooja on 15 kuni 20 kraadi.

Hommik on pilves selgimistega. Kohati sajab hoovihma, võib olla äikest ja on udu. Puhub nõrk muutliku suunaga tuul ja sooja on 17 kuni 22 kraadi.

Päeval sajab mitmel pool hoovihma, kohati on äikest ja tugevat sadu, võimalik on rahe. Rannikul võib veel paiguti olla udu. Tuul on muutliku suunaga puhudes 1 kuni 7 meetrit sekundis, äikese ajal on puhanguline. Õhutemperatuur on 20 kuni 25, rannikul 16 kuni 20 kraadi.

Õhtul sajab veel mõnel pool hoovihma ja on äikest. Äikese ajal on sadu tugev ja võimalik on rahe. Endiselt puhub nõrk muutliku suunaga tuul ja äikese ajal on tugevamaid puhanguid. Sooja on kuni 24, rannikul kohati kuni 17 kraadi.

Kui vaadata ilmaprognoosi pühapäevast kolmapäevani, jääb ilmajutt nendeks päevadeks üpris samaks. Öine õhusoe jääb nendel päevadel vahemikku 12 kuni 19, päevane 19 kuni 26 kraadi. Mitmel pool sajab hoovihma ja on äikest. Tuul on nõrk ja muutliku suunaga ja äikese ajal puhanguline.