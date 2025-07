Oluline laupäeval, 12. juulil kell 21.00:

- Ukraina teatas Hersonis väikelapse tapnud Vene sõdurite kõrvaldamisest;

- Rünnakutes Ukrainale hukkus 13 inimest;

- Poola tõstis Venemaa rünnaku tõttu Ukrainale õhku hävitajad;

- Ukraina-Saksa projekti kaugmaaraketid võivad jõuda juulis relvastusse;

- Ukraina teatel kaotas Venemaa ööpäevaga 1070 sõdurit.

Ukraina teatas Hersonis väikelapse tapnud Vene sõdurite kõrvaldamisest

Ukraina relvajõud teatasid laupäeval, et kõrvaldasid droonirünnakuga Vene sõduritest droonioperaatorid, kes olid kolmapäeval tapnud Hersoni oblastis üheaastase lapse.

"Ukraina sõdurid maksid kätte Vene barbaritele, kes tapsid Hersoni oblastis üheaastase lapse... Praegu on alust arvata, et lapse surmaga seotud vaenlase ründedroonide operaatorid on kõrvaldatud," teatas sõjavägi.

Sõjavägi tegi kindlaks tapjate asukoha ja ründas neid FPV-droonidega, märkis Ukraina väejuhatus

Ukraina sõjaväelased tegid kindlaks, et Vene droonimeeskond lasi rünnakuks mõeldud Molnija drooni välja okupeeritud Hola Prõstani linnas paiknevast mahajäetud viiekorruselisest hoonest. Ukraina kaitseväe operaatorid saatsid vastavale korrusele neljas etapis viis FPV drooni – ja pärast seda enam hoonest Vene droone ei startinud, märkis peastaap. Holaja Pristan on linn Dnepri ääres, mille Vene väed okupeerisid 2022. aastal. Väikelapse hukkumiskoht Pravdino küla asub Mõkolajivi oblasti halduspiiri lähedal linnast loodes. Asulate vaheline kaugus on umbes 32 kilomeetrit.

Rünnakutes Ukrainale hukkus 13 inimest

Venemaa jätkas ööl vastu laupäeva drooni- ja raketirünnakuid linnadele Ukraina lääneosas. Rünnakutes hukkus viimase ööpäevaga 13 inimest, vigastada sai vähemalt 46 inimest.

Ukraina õhujõudude teatel ründas Venemaa öösel Ukrainat 623 drooni ja raketiga. Neist 339 olid Shahed-tüüpi droonid ning 26 Kh-101 tüüpi tiibraketid.

Ukraina õhujõudude teatel võtsid nad alla neist 344, selajuures 319 Shahed drooni ja 25 raketti.

Hilisõhtul teatasid Ukraina õhujõud ka ballistiliste rakettide rünnakust riigi lääneosale.

Öösel kella kolme ja 4.45 vahel oli kuulda plahvatusi Lvivis ja Tšernivtsis, kinnitasid Kyiv Independenti ajakirjanikud. Suspilne teatel oli Lutskis kuulda plahvatust öösel kella poole nelja ajal.

Tšernivtsis hukkusid rünnakus rusude alla jäänud 26-aastane naine ja 43-aastane mees. Piirkonnas sai rünnakutes vigastada 14 inimest, kellest neli on raskes seisus.

Dnipropetrovski oblastis hukkus kolm inimest, Zaporižžja oblastis hukkus kaks inimest. Donetski oblastis hukkus neli inimest ning 10 sai vigastada.

Lvivis puhkes tulekahju ühe mitteeluhoone katusel. Pihta sai ka mitu eluhoonet ning ka üks lasteaed. Rünnakus Lvivi oblastile sai vigastada kuus inimest, nende seas 11-aastane poiss.

Lutskis sai viga üks elumaja ning sõiduk, sõnas linnapea Ihor Polistšuk.

Kohalike võimude teatel hoiatasid Ukraina õhujõud öösel droonide lähenemisest riigi läänepiirile.

Viimastel kuudel on Vene väed võtnud sihikule Ukraina lääneosa, mida on varem sõja jooksul võrdlemisi turvaliseks peetud.

Mõned päevad varem ründas Venemaa Ukrainat rekordiliselt 741 drooniga, mida ametivõimud kirjeldasid kui suurimat droonirünnakut.

Poola tõstis Venemaa rünnaku tõttu Ukrainale õhku hävitajad

Poola õhujõud tõstsid seoses Venemaa ulatusliku raketi- ja droonirünnakuga Ukrainale õhku hävitajad, kaitsmaks Poola õhuruumi, teatas laupäeva varahommikul Poola relvajõudude operatiivjuhatus, vahendas BNS.

"Poola relvajõudude operatiivjuhatus rakendas vastavalt kehtivatele protseduuridele kõiki olemasolevaid jõude ja vahendeid. Õhku tõsteti veel hävitajapaare ning maapealsed õhutõrje- ja radariluuresüsteemid viidi kõrgeimale valmisoleku tasemele," ütles operatiivjuhatus sotsiaalmeediaplatvormil X.

Rakendatud meetmed olid suunatud julgeoleku tagamise aladel, mis külgnevad rünnakute alla sattunud Ukraina piirkondadega.

Kella seitsme ajal teatas Poola relvajõudude operatiivjuhatus, et Venemaa öiste rünnakute lõppemise järel viidi süsteemid tagasi tavaolekusse.

Venemaa ründas ööl vastu laupäeva droonide ja rakettidega Ukraina mitmeid piirkondi, sealhulgas Lvivi ja Lvivi oblastit.

Ukraina-Saksa projekti kaugmaaraketid võivad jõuda juulis relvastusse

Esimesed kaugmaaraketid, mille tootmist Ukrainas rahastab Saksamaa, võivad jõuda Ukraina relvajõudude relvastusse veel sel kuul, teatas Saksa kaitseministeeriumi Ukraina toetamise koordineerimisgrupi juht kindralmajor Christian Freuding reedel.

Freuding ütles telekanalile ZDF, et vastavalt mais sõlmitud kokkuleppele "saavad Ukraina relvajõud juba selle kuu lõpus esimesed kaugmaa relvasüsteemid".

"Lähinädalatel ja kuudel väljendatakse selliste süsteemide arvu kolmekohalise numbriga," lisas ta.

