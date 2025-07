Äike toob elektrikatkestusi ilmselt ka laupäeval

Elektrilevi andmete kohaselt tabasid katkestused peamiselt Lõuna-Eestit. Transpordiameti kaardilt tarktee.ee selgub, et Lõuna-Eestis on mitmel pool teada antud teele langenud puudest.

"Nii nagu karta oli, tugev äike, rahe, torm tõi väga palju katkestusi kaasa. Oleme olnud öö läbi suurte jõududega väljas ja rikkeid likvideerinud," rääkis Elektrilevi juht Mihkel Härm.

Härm sõnas, et reede õhtul oli tipphetkel elektrita ligikaudu 15 000 klienti, laupäeva hommikul ligikaudu 4000. Laupäeval torm jätkub, nii et katkestusi tuleb tõenäoliselt juurde, nentis ta.

"Peamine mure on ikkagi äikesest ja sellega koos käivast tugevast tuulest murdunud puud. Kuna ka pinnas on hästi pehme ja märg, Lõuna-Eestis on kohati puud juurtega maast välja murdunud ja liine lõhkunud. Vähem on ka seda, et äike on lihtsalt seadmeid lõhkunud, peamine põhjus on murdunud puud," kirjeldas Härm.

Härmi sõnul on Elektrilevi brigaadid valmis ka katkestustega tegelemiseks laupäeval.

"Mida tuleb inimestele meelde tuletada: seni kuni väljas on äike, ei saa elektrivõrgus töid teha, see on lihtsalt elektrikutele eluohtlik. Kohati on ka seda, kus peame ootama, et ilm natukene paremaks läheks, et saaks uuesti töödega pihta hakata," lausus Härm.

Reedeste katkestuste parandused peaksid Härmi hinnangul kõik laupäeval tehtud saama. "Tavalise inimese jaoks see ei pruugi muidugi aidata, et eilne rike saab korda, kui täna tuleb uus peale," nentis ta.

Enim oli katkestustest mõjutatud Valgamaa, kus on endiselt katkestusi kõige rohkem. Sinna on Elektrilevi suunanud suured jõud. Härm sõnas, et laupäeva hommikul on äike Harjumaal, mistõttu on ka seal brigaadid valmis.

Kui elektriliinile langevad suured puud, on sisuliselt tarvis elektri taastamiseks ehitada uus liin. "Ilmselt tuleb postid ära vahetada, sest need ei ole tervena maast välja tulnud, ikkagi murdunud. Tuuakse uued postid, puuritakse uued augud, tõstetakse juhtmed sinna peale. Kui elekter on ära läinud nii mahuka rikke tõttu, võtabki taastamine aega päeva või natuke rohkem," kirjeldas Härm.

Laupäeva õhtul kella poole kümne ajal juhtus liiklusõnnetus Viljandimaal Viljandi vallas Parika külas, kus esialgsetel andmetel sõitis auto otsa teele langenud puule. Õnnetuse ajal sadas tugevalt vihma ning nähtavus oli halb.

Valgas murdus mitu puud, millest osa maandus majade pihta, kirjutab Lõuna-Eesti Postimees. Üks puu maandus elektriliinidele ja selle tagajärjel kadus piirkonnast elekter. Kuperjanovi tänaval asuvalt endiselt kinomajalt lendas ära osa plekk-katusest.

Valgamaal ja Võrumaal anti teada ohtlikult suurtest raheteradest.