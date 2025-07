ILM: lähipäevil sajab iga päev

Ilmateenistuse prognoosi kohaselt on järgmise viie päeva jooksul iga päev sadu oodata.

Pühapäeval liigub madalrõhkkond Poolast edasi Saksamaale, kuid selle niiske õhumassiga serv jääb veel Eesti ilma kujundama. Öösel sajab hoovihma enamasti Põhja- ja Ida-Eestis ja kohati on ka äikest koos tugevama sajuga. Ennelõunal sajab hoovihma kohati, kuid pärastlõunal muutub sadu laialdasemaks, ning on äikest koos tugevate sajuhoogudega.

Ka esmaspäeval jääb Eesti ilma kujundama niiske õhumassiga madalrõhuvöönd. Ilm püsib sarnane eelnevatele päevadele, paljudes kohtades sajab hoovihma ja on äikest.

Pühapäeva öö tuleb muutliku pilvisusega. Mitmel pool sajab hoovihma, on äikest ja tugevat sadu ning paiguti tekib udu. Puhub nõrk muutliku suunaga tuul, kuid äikese ajal on tugevaid puhanguid. Õhutemperatuur on 13 kuni 18 kraadi.

Pühapäeva hommikul sajab Ida-Eestis kohati hoovihma ja paiguti udutab. Tuul on muutliku suunaga ja nõrk ning sooja on 15 kuni 19 kraadi.

Pühapäeva päeval on muutliku pilvisusega. Kohati sajab hoovihma, pärastlõunal muutub sadu laialdasemaks, on äikest ja sadu võib olla tugev. Tuul püsib nõrk ja muutliku suunaga ja sooja on 20 kuni 25, rannikul kohati kuni 18 kraadi.

Pühapäeva õhtul sajab mitmel pool hoovihma, on äikest ja tugevat sadu. Kohati tekib udu. Tuul on nõrk, äikese ajal puhanguline ja sooja on kuni 21 kraadi.

Hoovihma ja äikest lubab ilmaprognoos ka järgnevateks päevadeks. Mitmel pool sajune on just esmaspäev ja kolmapäev. Öine õhutemperatuur jääb vahemikku 13 kuni 18, päevane19 kuni 25 kraadi, rannikul on kohati mitu kraadi jahedam. Ja tuul on üpris nõrk, kuid äikese ajal võtab hoogu juurde.

Laupäeva õhtul ja eeloleval ööl jõuab suure tõenäosusega Peipsi tagant Eestisse uusi äikesepilvi ning äikeseoht on suurim Kirde-, Ida- ja Põhja-Eestis.

Reede pärastlõunast kuni laupäeva ennelõunani registreeriti Eestis ligi 64 000 välgulööki. Rahe kamakad küündisid Valga- ja Võrumaal kuu sentimeetrini ja tuulepuhangud ulatusid 26 m/s.