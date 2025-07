Ukraina pääses üle pika aja ulatuslikust droonirünnakust

Oluline pühapäeval, 13. juulil kell 07.27:

- Ööl vastu pühapäeva droonirünnakut ei tulnud;

- CBS: Trump kaalub Ukrainale uute rahaliste vahendite saatmist;

- Põhja-Korea liider lubas Venemaale täielikku toetust sõjas Ukrainaga;

- Saksamaa hakkab tootma rakette Patriotide tarvis.

Ööl vastu pühapäeva droonirünnakut ei tulnud

Ukraina õhuvägi ei ole pärast laupäeval toimunud ulatuslikku drooni- ja raketirünnakut uutest droonidest teatanud.

Samal ajal teatas Ukraina sõjavägi Venemaa taktikalise lennunduse aktiivsusest – juhitavate õhupommide tulistamisest Donetski ja Sumõ oblasti suunas.

Laupäeva õhtul teatasid Ukraina president Volodõmõr Zelenskõi ja õhuvägi, et Venemaa ründas Ukrainat 26 tiibraketi ja 597 drooniga, sealhulgas sadade drooniimitaatoritega.

Venemaa teatas, et viis läbi rünnaku sõjatööstuskompleksi ettevõtetele Lvivis, Harkivis ja Lutskis.

CBS: Trump kaalub Ukrainale uute rahaliste vahendite saatmist

CBS Newsi kohaselt kaalub USA president Donald Trump esimest korda pärast ametiaja algust Ukrainale täiendava rahastamise andmist, vahendas The Kyiv Independent.

Allikad ütlesid CBS Newsile, et Kiievi jaoks eraldatav raha võib olla osa sõnumist, mida Valge Maja loodab saata Venemaale, kes on viimastel kuudel drastiliselt suurendanud massilisi raketi- ja droonirünnakuid Ukraina vastu.

Pole selge, kust need uued Ukrainale eraldatud rahalised vahendid tuleksid, kuid praegused ja endised USA ametnikud on välja toonud mõned võimalikud variandid. Ametnike sõnul on Trumpil endiselt USA presidendilt Joe Bidenilt presidendi vahendite väljavõtmise volituse alusel jäänud umbes 3,85 miljardit dollarit.

Endiste ametnike sõnul on Trumpil ka võim konfiskeerida umbes viie miljardi dollari väärtuses külmutatud Venemaa varasid ja suunata need rahalised vahendid Ukrainasse. Ei Trump ega Biden pole seda võimu varem kasutanud.

Põhja-Korea liider lubas Venemaale täielikku toetust sõjas Ukrainaga

Põhja-Korea autoritaarne liider Kim Jong-un pakkus Vene välisministri Sergei Lavroviga peetud kõnelustel Moskvale täielikku toetust sõjas Ukraina vastu, teatas Pyongyangi riigimeedia pühapäeva varahommikul.

Venemaa agressiooni ajal on mõlema riigi sõjalised ja poliitilised sidemed aina süvenenud.

Pyongyang saatis tuhandeid sõdureid Venemaa Kurski oblastisse Ukraina vägesid tõrjuma ning varustas Vene sõjaväge suurtükimürskude ja rakettidega.

Kim ja Lavrov kohtusid laupäeval "sooja seltsimeheliku usalduse õhkkonnas", teatas Põhja-Korea ametlik uudisteagentuur KCNA.

Vene välisministeerium postitas Telegrami video, kus kaks meest tervitades kätt suruvad ja teineteist embavad ning teatas, et kõnelused peeti Wonsanis, Põhja-Korea idarannikul asuvas linnas, kus avati selle kuu algul tohutu kuurort.

KCNA teatel ütles Kim Lavrovile, et Pyongyang on valmis tingimusteta toetama kõiki Venemaa juhtkonna võetud meetmeid seoses Ukraina kriisi algpõhjuse lahendamisega.

Põhja-Korea liider väljendas ka kindlat veendumust, et Vene armee ja rahvas saavutavad kindlasti võidu "riigi väärikuse ja põhihuvide kaitsmise püha ürituse täitmisel".

Ühtlasi kiitis Kim Putini silmapaistvaid juhiomadusi, öeldi artiklis.

KCNA teatel arutasid Kim ja Lavrov lisaks olulisi küsimusi seoses 2024. aasta juunis toimunud ajaloolisel Korea RDV ja Venemaa tippkohtumisel sõlmitud kokkulepete usaldusväärse elluviimisega.

Kaks ränkade sanktsioonide all olevat riiki allkirjastasid mullu Venemaa režiimi juhi Vladimir Putini Pyonyangi visiidi ajal sõjalise kokkuleppe, mis sisaldas ka vastastikuse kaitse klauslit.

Lavrov ütles Kimile, et Putin loodab lähitulevikus jätkuvatele otsekontaktidele, vahendas Vene riiklik uudisteagentuur TASS.

Vene ja Põhja-Korea riigimeedia teatel viibib Lavrov Põhja-Koreas pühapäevani.

Laupäeva varahommikul kohtus Lavrov oma kolleegi Choe Son-huiga ja tänas Venemaale appi saadetud "kangelaslikke" Põhja-Korea sõdureid.

Enne visiiti teatas Venemaa, et alustab kaks korda nädalas lende Moskva ja Pyongyangi vahel.

Lavrov kiitis Wonsani kui head turismiatraktsiooni, lisades: "Loodame, et see saab populaarseks mitte ainult kohalike kodanike, vaid ka venelaste seas."

Saksamaa hakkab tootma rakette Patriotide tarvis

Saksamaa käivitas rakettide tootmisliini USA Patriot õhutõrjesüsteemide jaoks ning osa laskemoonast võidakse tarnida Ukrainale, vahendas portaal Unian Saksa kaitseministeeriumi Ukraina toetamise koordineerimisgrupi juhi kindralmajor Christian Freudingi sõnu.

Freuding märkis, et Saksamaal käivitatud Patriot-süsteemi rakettide tootmisliin on Ühendriikidest sõltumatu.

Kindrali sõnul on esimesi Saksamaa tootmisliinil kokku pandud Patriot-rakettide tarneid oodata aastatel 2026-2027.

Ta kinnitas, et Saksamaa saab Patrioti rakette Ukrainale saata ilma USA-ga kooskõlastamata. Ta rõhutas, et see tootmisliin saab ka tulevikus olema Euroopa oma.

Saksa kantsleri Friedrich Merzi sõnul on ta arutanud USA presidendi Donald Trumpiga rohkemate Patriotide ja nende rakettide tarnimist Ukrainale. Tema sõnul ei ole lõplikku otsust veel tehtud.

Lisaks on USA välisminister Marco Rubio öelnud, et Washington arutab oma NATO-liitlastega, kas eurooplased ei võiks Ukrainale üle anda juba olemasolevaid Patriot-süsteeme. Ta märkis, et teiste seas Hispaania ja Saksamaa võiksid oma süsteeme Ukrainale üle anda.