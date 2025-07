Teisipäeval sajab mitmel pool Eestis vihma

Teisipäeval laieneb Venemaalt üle Peipsi Baltimaade kohale väheaktiivne madalrõhulohk. Õhk on niiske ja soe. Enne südaööd sajab mitmel pool hoovihma ja on äikest. Pärast keskööd sadu harveneb ja tekib udu. Päeval saabub ida suunalt pilvi juurde ja vihmahooge ning äikest on mitmel pool. Sadu on mõnes kohas intensiivne, sekka võib tulla rahet.

Eelolev öö on Eestis pilves selgimistega. Mitmel pool sajab hoovihma, on äikest. Tekib udu. Tuul pöördub põhjakaarde ja ulatub 1-6 m/s, äikese ajal on puhanguline. Sooja on 14 kuni 18 kraadi.

Hommikul sajab mitmel pool hoovihma, kohati on udu, võimalik on äike. Puhub nõrk põhjakaare tuul, äikese korral on puhanguline. Sooja on 16 kuni 20 kraadi.

Päev on pilves selgimistega, Põhja-Eestis muutliku pilvisusega. Sajab hoovihma, mitmel pool on äikest ja tugevat sadu, sekka võib tulla rahet. Puhub valdavalt põhjakaare tuul 2-8 m/s, äikese ajal on puhanguline. Sooja on 20 kuni 26, rannikul paiguti 17 kraadi.

Õhtu on muutliku pilvisusega. Kohati sajab hoovihma, võimalik on äike. Puhub valdavalt põhjakaare tuul 1-7 m/s, äikese korral on puhanguline. Sooja on 17 kuni 23 kraadi.

Kolmapäeval on hoovihmapilvi laialt üle maa, äikeseoht on kõrge. Öösel on sooja 15 kuni 18, päeval 21 kuni 26, rannikul kuni 18 kraadi.

Neljapäeval on sajuhood harvad. Öösel sooja 13 kuni 18 kraadi. Päev tuleb eelnevast paar kraadi soojem.

Reedene öö ja ennelõuna on sajuta, päeval liiguvad uued vihmahood lõunast põhja. Vihmaoogudega tuleb mitmel pool ka laupäev. Õhk püsib suviselt soe.