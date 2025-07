ERR Brüsselis: Euroopas kaalutakse karmi vastust Trumpi tollimaksude ähvardusele

Euroopa Liidu ja Ameerika Ühendriikide kaubandussuhted on taas jõudnud punkti, mida Euroopa lootis veel eelmine nädal vältida.

"Me märkisime kahetusese ja pettumisega Ameerika Ühendriikide presidendi kirja Euroopa Liidule. Eriti arvestades seda kuhu me veel käivate läbirääkimistega jõudnud oleme," lausus Euroopa Komisjoni kaubandusvolinik Maroš Šefcovic.

Seni on Euroopa Liit kaubandusläbirääkimistes USAga valinud pigem ettevaatliku strateegia, kuid suurema eduta. Seega on liikmesriikide ministrite meelel üha rohkem küsimus kas Euroopa peaks näitama jõudu.

"Me ei taha olukorda veel tulisemaks muuta, aga teisalt ma arvan me peame ka muskleid näitama," ütles Taani välisminister Lars Lokke Rasmussen.

"See võimuvõitlus, mida tahab Donald Trump ja tema administratsioon on olukord, milles peab näitama ka oma võimekust vastata," sõnas Prantsusmaa väliskaubandusminister Laurent Saint-Martin.

Euroopa Komisjonil on juba valmis vastus - Euroopa enda tollimaksud 21 miljardi euro jagu Ameerika kaubale ja kaalutakse ka uusi tollimakse 72 miljardi euro jagu toodetele. Prantslased ei taha sellega piirduda.

"Ma arvan, et ühtegi tabu ei peaks olema selles, kuidas Euroopa peaks vastama. Hetkest kui sa hakkad ennast piirama, ei ole sa enam eelispositsioonis," ütles Saint-Martin.

Trump on lubanud Euroopa vastumeetmetele omakorda uusi vastumeetmeid. Kuid 30 protsendilise uue tollimaksu ähvardus on juba nii kõrge, et eurooplased ütlevad et sealt edasi ähvardused enam ei palju ei muuda.

"30 protsenti või kõik üle 30 protsendi - ehk veel lisa vastumeetmed Ameerika Ühendriikidelt - sellel oleks enamvähem sama mõju. Praktiliselt see lõpetab kaubavahetuse," ütles Šefcovic.

Kuid Euroopa on lootes läbirääkimistele veel lubanud kõigi vastumeetmetega viivitada augustini. Sellega on tegelikult päri ka prantslased.

"Kui me usuks, et kokkulepe on võimatu, siis me ei jätkaks neid läbirääkimisi. Volinik Sefcovic tahab veel ameeriklastega seda arutada. Tal on õigus," lisas Saint-Martin.