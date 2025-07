Oluline teisipäeval, 15. juulil kell 6.30:

- Zelenski pidas Trumpiga telefonivestluse;

- Merz: Saksamaa mängib USA-NATO relvatehingus otsustavat rolli.

Zelenski pidas Trumpiga telefonivestluse

Ukraina president Volodõmõr Zelenski pidas esmaspäeval telefonivestluse oma USA ametivenna Donald Trumpiga.

"Rääkisin USA presidendi Donald Trumpiga. Tõeliselt hea vestlus. Olen tänulik tema valmisoleku eest toetada Ukrainat ja jätkata koostööd tapmiste peatamiseks ning püsiva ja õiglase rahu saavutamiseks," sõnas Zelenski.

Ukraina presidendi sõnul andis Trump talle muu hulgas ülevaate oma kohtumisest NATO peasekretäri Mark Ruttega.

"On oluline, et meil on nii tugevad suhted ja alliansi riigid püüavad suurendada kaitsekulutusi," märkis Zelenski.

"Arutasime vajalikke vahendeid ja otsuseid, et pakkuda inimestele paremat kaitset Vene rünnakute eest ja tugevdada meie positsioone," jätkas Zelenski.

"Leppisime kokku, et oleme regulaarselt ühenduses ja jätkame oma tegevuse koordineerimist. Aitäh, härra president! Aitäh, Ameerika!" lisas Zelenski.

Merz: Saksamaa mängib USA-NATO relvatehingus otsustavat rolli

Saksamaa kantsler Friedrich Merz ütles esmaspäeval, et Saksamaa mängib otsustavat rolli uues kokkuleppes, mille on sõlminud NATO ja Ühendriigid, et varustada Ukrainat relvadega võitluseks Venemaa sissetungi vastu.

"USA president Donald Trump on täna astunud olulise sammu," ütles Merz.

"President Trump ja mina oleme seda viimastel päevadel mitu korda arutanud. Kinnitasin talle, et Saksamaa mängib otsustavat rolli," sõnas kantsler.

Ukraina saab NATO-USA kokkuleppe alusel suure koguse relvastust võitluseks Venemaa vastu, teatas varem NATO peasekretär Mark Rutte.

"See tähendab, et Ukraina saab kätte tohutu hulga sõjavarustust, nii õhukaitseks, kui ka rakette, laskemoona," ütles Rutte.

Trumpi sõnul on tarnete väärtus miljardeid dollareid ning need sisaldavad ka õhutõrjesüsteeme Patriot.

Leppe eesmärk on samuti leevendada Trumpi pikaajalisi kaebusi, et USA maksab Ukraina abistamiseks liiga palju.

"Me teeme seda omaenda huvides," ütles Merz ja lisas, et Saksamaa töötab endiselt koos oma liitlastega, et selgitada plaani täpsemaid üksikasju.

"Ainult nii kasvab surve Moskvale, et lõpuks rahu üle läbi rääkida. Lõppkokkuvõttes näitame, et tegutseme ühtselt julgeolekupartneritena," jätkas kantsler.