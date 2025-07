Kolmapäev toob nii päikest kui ka vihma ja äikest

Kolmapäeval püsib Eesti madalrõhuvööndi all, mis ulatub Venemaalt Lõuna-Skandinaaviani ja mida mööda liigub hoovihma pilvi idast lääne suunas. Ka äikeseoht on jätkuvalt kõrge. Samal ajal avaldab põhja poolt survet kõrgrõhuala, mistõttu Põhja-Eestis on taevas selgem. Tuul kahe rõhuala vahel muutub veidi tugevamaks ning õhk püsib soe.

Öö on pilves selgimistega. Mitmel pool sajab hoovihma ja on äikest ning seda eelkõige just lõunapoolsetes maakondades. Põhja-Eestis on taevas selgem ja ilm olulise sajuta. Kohati on udu. Tuul puhub valdavalt põhjakaarest 1-7 m/s, äikese ajal on tuul puhanguline. Õhutemperatuur on 14 kuni 19 kraadi.

Ka hommikul sajab mitmel pool hoovihma ja võib olla äikest. Põhjarannikul on ilm selgem ja sajuta. Puhub nõrk põhja- ja kirdetuul ning sooja on 17 kuni 21 kraadi.

Päev pilvkattesse muutusi ei too. Mitmel pool sajab hoovihma ja kohati on äikest. Puhub valdavalt kirde- ja idatuul 3-9 m/s, äikese ajal on puhanguline. Sooja on 22 kuni 27, rannikul paiguti 18 kraadi.

Õhtu on Põhja-Eestis selge ja vähese, lõuna pool vahelduva pilvisusega. Lõuna pool sajab kohati hoovihma ja on äikest. Põhja- ja kirdetuul puhub 3-9 m/s ja sooja on kuni 23 kraadi.

Neljapäeval sajab kohati hoovihma ja on äikest ning sooja on öösel 13 kuni 18, päeval 23 kuni 27 kraadi.

Ilmaprognoos näitab, et reede peaks tulema meie rõõmuks peamiselt sajuta ja päeval on sooja kuni 25 kraadi.

Laupäeva öö on sajuta ning päeval sajab hoovihma peamiselt Lõuna- ja Ida-Eestis, pühapäev toob aga mitmele poole hoovihma ja on taas ka äikeseoht.