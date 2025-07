Oluline kolmapäeval, 16. juulil kell 6.40:

- Venemaa korraldas Ukrainale taas ulatusliku raketi- ja droonirünnaku;

- Deepstate: Vene väed liiguvad Pokrovski suunal edasi;

- WaPo: Vene eliidis kasvab mure sõja jätkamise pärast;

Venemaa korraldas Ukrainale taas ulatusliku raketi- ja droonirünnaku

Venemaa korraldas ööl vastu kolmapäeva Ukrainale taas ulatusliku drooni- ja raketirünnaku.

Rünnak toimus päev pärast seda, kui USA president Donald Trump hoiatas, et Vene režiimi juhil Vladimir Putinil on 50 päeva aega rahulepingu sõlmimiseks või Venemaad ja selle liitlasi ootavad rängad tollid.

Ukraina õhuvägi andis mitu hoiatust pealinnale ja teistele piirkondadele suunatud Vene droonide lainest, millest ei jäänud puutumata ka rindejoonest kaugel asuvad läänepoolsed oblastid.

Õhuvägi hoiatas ka ballistiliste rakettide ohu eest.

Kirde-Ukrainas Harkivi linnas kärgatas vaid 20 minuti jooksul vähemalt 17 plahvatust.

Dnipropetrovski oblastis asuv Krõvõi Rih oli samuti massilise Shahed-droonide rünnaku sihtmärgiks. Linna sõjaväevalitsuse juht Oleksandr Vikul teatas ulatuslikest elektrikatkestustest.

Plahvatustest teatati ka Odessa oblasti Izmaili linnas.

Deepstate: Vene väed liiguvad Pokrovski suunal edasi

Rindeolukorda jälgiva projekti Deepstate analüütikud teatasid, et Vene väed liiguvad Donetski oblastis edasi. Analüütikute teatel liikusid vaenlase üksused edasi Udatšnõi lähistel, mis asub Pokrovski rindelõigul, vahendas Ukrainska Pravda.

WaPo: Vene eliidis kasvab mure sõja jätkamise pärast

Ajaleht The Washington Post kirjutab, et USA presidendi Donald Trumpi otsus tarnida Ukrainale relvi ja tema kriitika Venemaa režiimi juhi Vladimir Putini suhtes on pannud muretsema üha suuremat osa Vene eliiti.

Carnegie Venemaa Euraasia keskuse vanemteaduri Tatjana Stanovaja sõnul kasvab nende arv, kes on nördinud, et Putin sõda ei peatanud.

"Küsimus ei ole selles, kas selline kokkulepe oli tegelikult võimalik, vaid pigem valitsevas meeleolus – usus, et oli olemas võimaluse hetk, mis Putini kangekaelsuse ja irratsionaalsuse tõttu ühepoolselt kaotati," selgitas ekspert.

Ekspert märkis, et kevadel oli veel lootust, et Trump ja Putin jõuavad kokkuleppele, kuid see hääbus, kuna Ukraina ja Euroopa ei aktsepteerinud Moskva tingimusi ning enam kokkuleppele jõudmise väljavaadet ei ole.

Väljaanne viitas ka Venemaa Levada keskuse läinud nädalal avaldatud küsitluse tulemustele, mis näitasid, et 64 protsenti venelastest toetab sõja jätkamise asemel rahuläbirääkimisi.

Stanovaja märkis, et Putin ja teised otsustajad ilmselt ei taipa, et rahulolematus kasvab.

"Putini ja Moskvas võimuga seotud inimeste seisukoht on, et me ikkagi lööme Ukraina puruks," selgitas ekspert.