Briti valitsus tõi lekke tõttu tuhandeid afgaane salaja Suurbritanniasse

Suurbritannia kaitseministeeriumi tabas 2022. aasta alguses ulatuslik andmeleke ning see seadis tuhandete afgaanide elud ohtu. Talibani kättemaksulaine kartuses tõi Briti valitsus tuhanded afgaanid salaja Suurbritanniasse.

Briti eelmine valitsus muretses, et lekke tõttu võivad inimesed sattuda Talibani sihtmärkideks. Tooride juhitud valitsus käivitas siis programmi, mis hõlmas tuhandete inimeste ümberpaigutamist. See läks valitsusele maksma ligi 2,7 miljardit dollarit, vahendas Reuters.

Tegemist oli salajase teabega ning meedia ei saanud varem juhtunut kajastada. Kohus tühistas selle piirangu teisipäeval.

Suurbritannia kaitseminister John Healey palus lekke pärast vabandust.

"Seda tõsist andmete intsidenti poleks kunagi tohtinud juhtuda. See võis küll juhtuda kolm aastat tagasi eelmise valitsuse ajal, aga vabandan siiralt kõigi ees, kelle andmed sattusid ohtu," ütles Healey.

Tegemist on ühe tõsisema lekkega Suurbritannia ajaloos, kuna see seadis ohtu tuhandete afgaanide elud, paljud neist tegid koostööd Briti vägedega.

Briti sõjaväelased saadeti Afganistani 2001. aastal pärast 11. septembri terrorirünnakuid USA-s ning neil oli suur roll lahingutes kuni 2014. aastani.

Ajaleht The Times kirjutab, et salaja on Suurbritanniasse lennutatud juba vähemalt 18 500 afgaani ning eeldatavasti saabub lähiajal riiki veel afgaane.

Uudis lekke kohta tuleb ajal, mil Briti valijad on sisserände suhtes üha kriitilisemad. Viimased küsitlused näitavad, et parempopulistlik partei Reform on kerkinud ülekaalukalt Suurbritannia kõige populaarseimaks parteiks.