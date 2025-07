Tallinna kommunaalameti enda audit hangetes õigusrikkumisi ei tuvastanud

Keko enda sisekontrolli audit näitas, et kuigi probleeme hangete kokkupanemise ja läbiviimisega on, siis õigusrikkumisi ei tuvastatud: korrektne on olnud hankemenetluse läbiviimine ning seaduses esitatud nõuete rikkumist ei tuvastatud ka hankelepingutes.

Linna keskse sisekontrolli audit leidis keko kahte hanget (välipingid ja välikäimlad) uurides, et ametil ei ole lepingutest piisavat ülevaadet ning linnamööbli hankes olid toodete kirjeldused koostatud konkreetsete ettevõtete müüdavate toodete alusel. Sisekontroll pöördus seepeale keskkriminaalpolitsei poole ning kripo algatas kriminaalmenetluse.

Keko juht Jaan Tarmak ütles, et see audit tehti väheke puuduliku info pealt ning seal kasutatud infot praegu alles täpsustatakse.

Küll aga toodi keko sisekontrolli auditis välja hulk puudusi. Üks huvitavamaid tähelepanekuid oli see, et kekos pole välja kujunenud kommet enne hanget teha turu-uuringuid. Seetõttu jäetakse konsulteerimata turuosaliste ehk ettevõtjatega-asjatundjatega. "Tulemuseks on tehniliselt ebapädevad tehnilised kirjeldused, mille tõttu tühistatakse hankeid ning raisatakse ressurssi," märgiti auditis.

Sellega seotud on tähelepanek, et hangete tehnilise kirjelduse koostamise kvaliteet on ebaühtlane kuna tehnilise kirjelduse koostajal ei ole alati vastavat tooteinseneri pädevust. "Samas ei rakendata ettevalmistavas etapis ka muid koostöö- või nõustamise viise, mis tagaksid tehnilise kirjelduse tehnilise kvaliteedi," märkis keko sisekontrolli spetsialist Pille Pärnjõe.

Puudustena tuuakse välja ka, et aeg hanke väljakuulutamisest kuni lepingu sõlmimiseni on lubamatult pikk. "Enamasti on põhjuseks pakkujate poolt esitatud küsimuste arv, mis kohati ulatub sadadesse. Vaadates küsimuste sisu, siis enamust neist oleks saanud ära hoida, kui tehniline kirjeldus oleks koostatud korrektselt," märgiti auditis.

Samuti on liiga suur hankes märgitule lisaks tellitud tööde maht, mis tähendab, et hange läheb prognoositust kallimaks. Samuti on mõnel korral ropult ületatud hanke eeldatavat maksumust: "näiteks on lepinguid, kus hanke eeldatav maksumus ja sõlmitud lepingu maksumus erinevad 50 protsenti kuni 153 protsenti". Tegu pole küll finantsrikkumisega, kuid riigihanke üldpõhimõtteid on sellega siiski rikutud, märgib audit.

Tarmak märkis auditi esitlusel, et ehitusmaksumuse prognoosi tööriista vajadust näeb keko ka ise. Samas ei nõustunud ta auditis välja toodud erinevate protsentidega, sest tema hinnangul on valimisse võetud liiga väike osa lepingutest.

Hangete eelse turu-uuringute läbiviimise soovitab audit muuta kohustuslikuks; Tarmaku sõnu on see küll, aga kohustuslik võiks see olla vaid siis, kui selleks on selge vajadus; vastasel juhul võiks see olla soovituslik.

Samuti esitati auditis soovitus, et ei kasutataks vaid hinnapõhist hankimist, vaid sinna oleks lisatud ka väärtuspõhisus. Tarmaku sõnul on praegu koostamisel dokumentatsiooni, et suve lõpus välja kuulutada uut moodi linnaruumi ehitushange, kus ehitajad saavad välja pakkuda ka innovatiivseid lahendusi.

Lisaks on kekol plaanis tänavaehituse- ja -remondi hangetel hakata lisapunkte andma neile pakkujatele, kes pakuvad välja lühema ehitusperioodi ehk pakkujad saaksid hinnastamisel mängida ka selle komponendiga, kui kaua tahetakse tööde ajal hoida tänavaid suletuna.