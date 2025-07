Neljapäeval on ilm päikseline ja palav

Neljapäeval on õhurõhk tõusmas ja põhjapoolne kõrgrõhuala laiendab oma serva Eesti poole. Hoovihmavõimeliseks saavad vähesed pilved ja sedagi põhiliselt Eesti lõunaservas. Õhumass on südasuvine ja temperatuur kerkib üle 25 kraadi, vaid kirdetuulele avatud rannikul on pisut jahedam.

Eeloleva öö hakul on maa lõunaosas ja saartel veel pilvi, millest hoovihma sajab ja äikest võib sähvida. Pärast keskööd on taevas suuremal osal maast selge ja ilm enamasti sajuta. Paiguti tekib udu. Puhub nõrk kirdetuul. Õhutemperatuur on 13 kuni 18 kraadi.

Hommik on laialdaselt selge. Pilverünki on Eesti lõunatiivas ja üksik vihmahoog pole seal ka välistatud. Puhub kirdetuul 2-7 m/s. Õhutemperatuur on 17 kuni 21 kraadi.

Ennelõuna on päikeseline. Pärastlõunal areneb pilverünki, millest Lõuna-Eestis võib hoovihma sadada. Äike pole ka välistatud. Puhub kirde- ja ida-, saartel ka põhjatuul 3-9 m/s. Õhutemperatuur on 23 kuni 28, rannikul kohati 20 kraadi.

Õhtu on laialdaselt selge, lõunaservas ja Virumaal on pilverünki, aga need sadu enam ei anna. Puhub põhja- ja kirdetuul 2-5, rannikul kuni 8 m/s. Õhutemperatuur on 19 kuni 24 kraadi.

Reedel hoiab kõrgrõhuala ilma sajuta. Õhumass on ikka südasuvine. Öine miinimum jääb 15 kraadi ümbrusse, päev on enamasti päikeseline ja õhusooja ülempiir kerkib kuni 28 kraadini. Ida- ja kirdetuul tugevneb iiliti 12 m/s ja see toob värskendust eelkõige rannikualadele.

Laupäeva öö püsib veel sajuta. Päeval läheneb lõuna poolt uus madalrõhkkond ja lisandub pilvi. Vihm jõuab maa lõunaserva.

Pühapäeval ja ka uue nädala algul on hoovihma ning äikese võimalus taas suur.