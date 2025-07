Starmer: eelmine valitsus peab afgaanide salarände kohta aru andma

Parlamendi spiiker Lindsay Hoyle ütles, et juhtum tõstatab tõsiseid põhiseaduslikke küsimusi, kuivõrd selgus, et eelmine valitsus oli saanud kohtult määruse, mis keelas meediakajastuse ja takistas parlamendil asja uurimast.

Lekke järel on programmi alusel Suurbritanniasse toodud tuhandeid Suurbritannia heaks töötanud afgaane ja nende peresid.

Aastal 2022 aset leidnud andmeleke ja sellega seotud ümberasustamisplaan tulid päevavalgele alles teisipäeval, kui kohtu kehtestatud vaikimiskohustus tühistati.

Kaitseminister John Healey ütles parlamendile, et üks Briti ametnik lekitas kogemata tabeli, mis sisaldas pea 19 000 Suurbritanniasse ümberasumist taotlenud afgaani nimesid ja isikuandmeid.

See juhtus 2022. aasta veebruaris, vaid kuus kuud pärast Kabuli langemist Talibanile, ütles ta.

Starmer ütles kolmapäeval parlamendile, et tema valitsus toetab põhimõtet "täita meie kohustusi afgaanide ees, kes teenisid koos Briti vägedega".

Samas märkis ta, et seda on saatnud "suur andmeleke, vaikimiskäsk ja salajane (rände)tee, mis on läinud maksma juba sadu miljoneid naelu".

"Vastaspartei ministritele on tõsiseid küsimusi, millele nad peavad vastama, et kuidas lubati sellel üldse juhtuda," ütles Starmer.

Healey sõnul lõid konservatiivid salajase programmi 2024. aasta aprillis, et aidata neid, "keda hinnati Talibani kättemaksu osas kõrgeimas riskigrupis olevateks".

Umbes 900 afgaani ja 3600 nende pereliiget on nüüd Ühendkuningriiki toodud või teel sinna programmi kaudu, mida tuntakse nime all Afghan Response Route ja mis on maksma läinud umbes 400 miljonit naela.

Veel 600 inimese taotlused on samuti vastu võetud, mistõttu on programmi hinnanguline kogukulu tõusnud 850 miljoni naelani.

Ka nemad kuuluvad umbes 36 000 afgaani hulka, kelle Ühendkuningriik on alates Kabuli langemisest erinevate programmide alusel riiki vastu võtnud.

Endine kaitseminister Ben Wallace ütles, et ta jääb kindlaks oma otsusele taotleda kohtult salastatust 2023. aasta augustis ja lükkas tagasi süüdistused varjamises.

"Ma ei vabanda selle eest, et taotlesin tollal kohtult määrust," ütles ta.

"Kui see leke oleks toona avalikuks tulnud, oleks olemasoleva nimekirja tõttu olnud ohus need, keda me pidime aitama," ütles ta BBC raadiosaates.