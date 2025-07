Meedia: Venemaad tabas Ukraina droonirünnak

Venemaa meedia ja ametnikud teatasid, et ööl vastu neljapäeva tabas riiki Ukraina droonirünnak. Droonide kohalolekut täheldati ka Moskva ja Peterburi lähedal, vahendas The Kyiv Independent.

Oluline neljapäeval, 17. juulil kell 6.50:

- Meedia: Venemaad tabas droonirünnak;

- USA kongressi Ukraina toetusrühm kutsus kiirendama sanktsioonide vastuvõtmise protsessi Venemaa vastu.

Meedia: Venemaad tabas droonirünnak

Venemaa meedia ja ametnikud teatasid, et ööl vastu neljapäeva tabas riiki Ukraina droonirünnak. Droonide kohalolekut täheldati ka Moskva ja Peterburi lähedal, vahendas The Kyiv Independent.

Moskva linnapea Sergei Sobjanin väitis, et Vene õhutõrje tulistas alla kolm pealinnale lähenevat drooni. Sobjanin ei teatanud kahjudest ega inimohvritest.

Peterburis peatas Pulkovo lennujaam kohaliku aja järgi kell 5 ajutiselt oma tegevuse. Venemaa riiklik uudisteagentuur TASS teatas, et Peterburist ida pool tulistati droone alla.

Rindejoone lähedal asuva Belgorodi oblasti kuberner väitis, et Ukraina droonirünnakus hukkus üks inimene, kuus inimest sai vigastada. Venemaa Telegrami kanalid väitsid, et Voroneži linnas tabas droon eluhoonet, vahendas The Kyiv Independent.

USA kongressi Ukraina toetusrühm kutsus kiirendama sanktsioonide vastuvõtmise protsessi Venemaa vastu

USA kongressi Ukraina toetusrühma kaasasutaja ja kaasesimees Marcy Kaptur tervitas kolmapäeval Valge Maja uut seisukohta relvatarnete taasalustamise osas Ukrainale ja kutsus samas üles kiirendama uute sanktsioonide vastuvõtmise protsessi Venemaa vastu.

"Tunnen kergendust, et kriitiliste kaitserelvade tarned Ukrainale on taastatud, mille hulgas elupäästvate õhutõrjesüsteemide tarned," ütles poliitik.

Sellega seoses rõhutas Kaptur, et mõrvarliku diktaatori Vladimir Putini agressioonil peavad olema tagajärjed. Seetõttu peavad tema sõnul USA võimud kasutama kõiki oma käsutuses olevaid vahendeid selle sõja lõpetamiseks. Selle hulgas võtma USA kongressis vastu eelnõu uute karmide sanktsioonidega Venemaa ja seda toetavate riikide vastu.

"Vabariiklased peavad kiiresti tegutsema, et korraldada hääletus Venemaa sanktsioonide üle, millel on ülekaalukas kaheparteiline toetus nii esindajatekojas ja ka senatis ning mis on juba ammu hiljaks jäänud," rõhutas poliitik.