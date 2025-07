Zelenski: iga päev Ukrainas on hirmuäratav

Oluline neljapäeval, 17. juulil kell 21.46:

- Zelenski: iga päev on hirmuäratav;

- Ukraina uueks peaministriks kinnitati Julija Svõrõdenko;

- Meedia: Venemaad tabas droonirünnak;

- Moskva teatel andis Venemaa Ukrainale üle 1000 langenud sõduri säilmed;

- USA kongressi Ukraina toetusrühm kutsus kiirendama sanktsioonide vastuvõtmise protsessi Venemaa vastu.

Zelenski: iga päev on hirmuäratav

President Volodõmõr Zelenski teatas neljapäeval, et Ukraina hakkab töötama eesmärgiga anda USA presidendile Donald Trumpile rohkem põhjuseid Venemaale sanktsioonide kehtestamiseks.

Uudistekanali Ukrinformi andmetel mainis president seda intervjuus ajalehele New York Post.

President märkis, et on Trumpile väga tänulik toetuse eest sanktsioonidele riikide vastu, mis ostavad Vene naftat, kui Venemaa keeldub allkirjastamast lepingut Ukraina sõja lõpetamiseks.

Samal ajal märkis Zelenski, et 50-päevane tähtaeg tähendab Ukraina jaoks ainult rohkem surma ja hävingut peaaegu kahe kuu vältel.

"Viiskümmend päeva on meie jaoks lihtsalt – iga päev on hirmuäratav," seletas riigipea.

Zelenski sõnul peitub Venemaa ja Ukraina sõja lahendus selles, et sundida Kremli juhti Vladimir Putinit soovima sõja lõpetamist Ukraina vastu.

"Putin ei taha lahendust ja ta lihtsalt ei ole valmis kompromissiks. Kui Ukraina peab seda üksi tegema, siis on meil ees väga pikk tee paljude surmadega, et veenda teda konflikti lõpetamise olulisuses, sest need ei ole lihtsalt sõnad – vaja on tõsist mõjujõudu," rõhutas Zelenski.

Ukraina uueks peaministriks kinnitati Julija Svõrõdenko

Ukraina parlamendi heakskiiduga kinnitati Julija Svõrõdenko uueks peaministriks, võttes peale viite aastat ameti üle Denõss Šmõhalilt. Šmõhal alustab uues valitsuses kaitseministri ametis.

39-aastane Svõrõdenko oli eelmises valitsuses esimene asepeaminister ja majandusminister.

Uus peaminister kinnitati ametisse 262 häälega, 22 hääletas vastu ja 26 jäi erapooletuks. Uue valitsuse koosseis kiideti eraldi heaks 254 seadusandja poolthäälega.

It is a great honor for me to lead the Government of Ukraine today.



Our Government sets its course toward a Ukraine that stands firm on its own foundations — military, economic, and social. My key goal is real, positive results that every Ukrainian will feel in daily life.



War… pic.twitter.com/oytWMCp1S3