Peipsiääre vallas juhtunud ATV liiklusõnnetuses hukkus kaks inimest

Tartu jaoskonna juht Andrus Reimaa ütles, et politsei sai kolmapäeval vahetult enne südaööd teate, et õhtul kella 18 paiku lahkus 29-aastane mees ATV-ga Peipsiääre vallas asuvast kodust koos 2-aastase pojaga.

"Politseipatrull reageeris väljakutsele, suhtles teatajaga ning proovis meest ja last leida, kuid see ei õnnestunud. Kuna nende asukohta ei suudetud tuvastada, siis alustasime otsinguoperatsiooni ja kaasasime ka droonigrupi," rääkis Reimaa.

Reimaa lisas, et neljapäeva hommikul kella 7.30 paiku sai politsei teate, et Peipsiääre vallas Sipelga külas avastas juhuslik mööduja kraavi sõitnud ATV. "Õnnetuses said raskelt viga mees ja laps, kes surid sündmuskohal," lausus ta.

Kõik juhtunu täpsemad asjaolud selgitab politsei kriminaalmenetluses.