ERR Iraagis: kaitseväelased naasevad Eesti suurimalt sõjaliselt operatsioonilt

Eesti osaleb Iraagis Erbilis USA juhitud Inherent Resolve sõjalises operatsioonis rohkem kui 80 inimesega. Viimase rotatsiooniga on meie kaitseväelaste ülesandeid küll veidi kokku tõmmatud, kuid tegevust jagub endiselt.

"Oleme siin kuuepäevases tsüklis. Kaks päeva QRF-is, mis tähendab, et oleme valmis reageerima baasist välja, baasist sisse. Kui meie sõduritega või liitlastega midagi juhtub, siis oleme valmis reageerima. Siis on kaks päeva isikukaitseoperatsioonideks, kus me käime nõustajatega väljaspool baasi kohtumistel, ja kaks päeva reservaega," lausus vanemseersant Carl Martin Limbach.

Kaitseväelastel on Iraagis tulnud harjuda teistsuguse liikluskultuuri, kuuma ilma ja pidevalt muutuva julgeolekukeskkonnaga. Liitlastega koos harjutamine ja kogemus konfliktipiirkonnast on eestlaste sõnul äärmiselt vajalik.

"Kindlasti enda tundmine läheb paremaks, mingitele olukordadele reageerimine, kas või kriisiolukorras. Sa õpid enda käitumist ja mõtlemist palju paremini tundma, sest sul on aega selgusele asjadega jõuda," ütles seersant Gerli Tammar.

Iraagis püsib olukord stabiilsena, mistõttu on Eestil võimalik praegune suurim sõjaline operatsioon lõpetada. Ühtlasi jääb kaitseväelaste jaoks aga vähemaks üks kogemuste- ja sissetulekuallikas.

"Ei, me ei pea selle pärast muretsema, sest meie põhiülesanne on Eesti kaitsmine, mitte mõne muu riigi kaitsmine, ja meil on vaja harjutada Eestis," lausus Estcoy-22 ülem major Mart Voolaid.

Eestlased hakkavad baasis vaikselt asju kokku pakkima. Aga see ei tähenda, et nad sellest piirkonnast täiesti ära kaoksid.

Eesti jätkab panustamist NATO väljaõppemissioonil Bagdadis, kus meil on üks staabiohvitser. Kaitseministri Hanno Pevkuri sõnul on meie uks jätkuvalt avatud ka teisteks ja suuremateks sõjalisteks operatsioonideks, kuid kõik sõltub nüüd Iraagi valitsuse soovidest.

"Eesti jaoks on oluline oma liitlastega koos olla, Eesti jaoks on oluline ka saada seda kogemust ja jagada seda kogemust, mis meil on. Me oleme alati öelnud, et rahvusvaheline julgeolek on osa Eesti julgeolekust ja kui liitlased kusagil on, siis me oleme valmis ka liitlastega koos olema. Loomulikult eeldus on, et see riik, kuhu me läheme, seda soovib. Keegi ei lähe kusagile vägisi," lausus Pevkur.

Eesti kaitseväe kontingent on Inherent Resolve operatsioonis osalenud sõjaliste nõustajate, jalaväekompanii ja toetusüksusega alates 2023. aasta aprillist.