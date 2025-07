Pühapäeval sajab mitmel pool hoovihma

Öö vastu pühapäeva tuleb vähese ja vahelduva pilvisusega, vaid Lõuna-Eestis on pilvisem ja kohati sajab hoovihma. Puhub valdavalt kirdetuul 2 kuni 8 meetrit sekundis ja õhutemperatuur on 14 kuni 20 kraadi.

Hommik on endiselt vähese ja vahelduva pilvisusega ja Lõuna-Eestis sajab kohati hoovihma. Puhub mõõdukas kirdetuul ja sooja on 17 kuni 22 kraadi.

Päeval sajab mitmel pool hoovihma ja on äikeseoht. Väiksem on saju tõenäosus Hiiumaal ja mandri põhjaosas. Puhub valdavalt kirde- ja idatuul 3 kuni 8, puhanguti kuni 12 meetrit sekundis. Sooja on 21 kuni 27, rannikul kohati ja sajupilvede all kuni 19 kraadi.

Ka õhtu toob mitmele poole hoovihma, kohati on äikest. Kirde- ja idatuul puhub 2 kuni 8 meetrit sekundis ja sooja on kuni 25 kraadi.

Uue nädala esimene pool jätkub suviselt sooja, kuid sajuse ilmaga ja seda madalrõhuala tõttu, mille kohale Eesti päevadeks jääb. Hoovihma ja äikest lubab ilmaprognoos mitmele poole, küll on esmaspäeval väiksem vihmavõimalus Hiiumaal ja põhjarannikul.

Tuul on mõõdukas, alates kolmapäevast pigem nõrk ning sooja on öösiti 14 kuni 19, päeval 19 kuni 26 kraadi.