Prantsusmaal ründas maskides jõuk maanteel autosid

Ööl vastu laupäeva toimunud kokkupõrgetes sai vigastada üheksa politseinikku. Võimud kahtlustavad jõugusõda.

Relvastatud jõuk tungis maanteele RN141 ja üritas seda politseiga peetud lahingu ajal blokeerida, teatasid ametnikud.

"Kohal oli 100–150 maskides inimest, kes olid relvastatud Molotovi kokteilide, ilutulestikurakettide, kivide, raudvarraste ja pesapallikurikatega," ütles kohaliku politsei ametiühingu juht Laurent Nadeau AFP-le.

Politsei vastas pisargaasi ja rahvahulga ohjeldamiseks mõeldud laskemoonaga.

Linnapea Émile Roger Lombertie nimetas mässajaid linnasisside rühmituseks. "Nad on organiseeritud, struktureeritud, neil on plaan, relvad," ütles ta.

"See ei olnud spontaanne protest millegi vastu. Ei mingit ettekäänet, mitte midagi. Küsimuses oli asjade hävitamises ja näitamises, et territoorium kuulub sulle," lisas Lombertie.

Limoges : Pas un mot dans les grands médias nationaux alors que la ville brule tous les soirs depuis le 14 juillethttps://t.co/Y91Okt8G62 — Pierre Sautarel (@FrDesouche) July 19, 2025

Prokuratuuri teatelrünnati sõidukeid, millest mõnes olid pered ja lapsed, kuid haavatud juhtide kohta teateid ei olnud.

"Ühtegi autojuhti ei rünnatud füüsiliselt. Mitmed on aga äärmiselt šokeeritud," ütles prokuratuur oma avalduses.

Lähedalasuvas Val de l'Aurence'is puhkesid rahutused 14. juuli õhtul, Prantsusmaa rahvuspühal.

Lombertie ütles, et see väga vaene linnaosa, kus elavad immigrandi taustaga noored ning see on muutunud seadusetuse tsooniks.

Limoges'i prokurör Emilie Abrantes ütles, et kuigi linnaosa on tuntud narkokaubanduse poolest, ei ole tõendeid, mis seostaksid rahutusi hiljutiste narkoäri uurimistega.

Prantsusmaa siseministeerium teatas laupäeval plaanist saata linna eriüksus.