Berliinis toimunud 50 osalejaga massikakluses sai üks mees surma

"Kakluses osalenud isikud ilmselt ei tundnud üksteist isiklikult, vaid kuulusid teatud kuritegelikesse rühmitustesse," ütles politsei pressiesindaja Gesundbrunneni linnaosas toimunud vägivalla kohta, milles osales hinnanguliselt 40–60 inimest.

Üks 30-aastane mees sai kakluses surmavalt haavata. Ta suri haiglas arvatavasti noahaava tagajärjel.

Tüli leidis aset Bastianstrassel umbes kell üheksa õhtul.

Politsei teatel toimus tund enne massikakluse algust samas lähedal asuvas piirkonnas tulevahetus, milles üks mees tulistas teist. Ohver viidi haiglasse ja talle tehti erakorraline operatsioon. Politsei otsib ründajat.

"Kahe mehe isikud on teadmata. Politsei uurib praegu, kas need kaks juhtumit on omavahel seotud," ütles Berliini politsei pressiesindaja.