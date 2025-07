Galerii: Michal käis Lätis saia küpsetamas

Läti on tänavu Balti Ministrite Nõukogu eesistujariik. Peaministrite kohtumine algas Põhja-Lätis asuvas Līgatnes, kus nad kohtusid kohalike ettevõtjatega, tutvusid Läti kultuuritraditsioonidega ja panid end küpsetamises proovile.

Läti rahvusringhäälingu fotoreportaaži autor märkis, et pole teada, kelle küpsetis kõige maitsvam oli, küll aga on näha, et saiakeste peale on peaministrid erinevas koguses köömneid puistanud. Nimelt selgunud kohapeal, et üks Balti peaministritest on suur köömnesõber, ühele need küll sobivad, aga eriline fänn ta pole, ning üks valitsusjuhtidest väldiks võimalusel köömneid toidus. Poliitikahuvilised võivad piltide põhjal üksnes spekuleerida, millisel peaministril millised maitse-eelistused on.

Balti peaministrite mitteametlik kohtumine Lätis Autor/allikas: Läti riigikantselei

Valitsusjuhid külastasid ka Cēsist, kus nad tutvusid kogukonna tegemistega. Kohtumise avapäev tipnes Elīna Garanča kontserdiga Vidzeme kontserdimajas.

Teine päev viis valitsusjuhid Cēsis kosmosekeskusesse. Ühtlasi arutasid Balti peaminsistrid vabamas vormis piirkonna arengusuundi.

Balti peaministrite mitteametlik kohtumine Lätis Autor/allikas: Läti riigikantselei

Michal ütles pressiteate vahendusel, et Balti peaministrite suvine kohtumine on vajalik ja ühtlasi tore traditsioon, mis tugevdab Balti riikide valitsusjuhtide omavahelist usaldust, ühtsust ja koostööd.

Omavahelistes vestlustes arutati muu hulgas Euroopa Komisjoni uut EL-i pikaajalise eelarve ettepanekut, Rail Balticu ehituse rahastamist, Euroopa kaitsevõime tugevdamist ning Ukraina toetamist. Kohtumist võõrustanud Läti peaminister jagas kolleegidele ka värskeid muljeid Kiievi-visiidist.

Järgmisel suvel on oodata sama formaadi raames Balti peaministrite kohtumist Eestis.