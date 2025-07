Poliitilistest tülidest hoolimata suhtuvad USA võimud brittidesse soojalt

USA asepresident JD Vance on varem süüdistanud Briti võime sõnavabaduse piiramises, kuid plaanib veeta oma suvepuhkuse Suurbritannias. Lähiajal sõidab Ühendkuningriiki ka Donald Trump, mis viitab, et kriitikast hoolimata suhtuvad ka praegused USA võimud Suurbritanniasse soosivalt.

Ajalehe The Telegraph andmetel peaksid Vance ja tema perekond saabuma Suurbritanniasse augustis. Üks Ameerika ametnik ütles, et see näitab sügavaid sidemeid Starmeri valitsuse ja Trumpi administratsiooni vahel.

Vance'i perekond peaks üürima suvila Cotswoldsis ning külastama Londonis asuvaid vaatamisväärsusi. Asepresidendina on Vance tõstnud oma perekonna rambivalgusse, et rõhutada perekeskset kuvandit.

Ka Briti valitsuse allikas ütles, et USA ja Suurbritannia vahel valitsevad tugevad sidemed. Hoolimata poliitilistest erimeelsustest tunneb praegune USA administratsioon suurt huvi Briti ajaloo ja kultuuri vastu.

Trump on varem korduvalt väljendanud imetlust Briti monarhia vastu. Trump lendab reedel Šotimaale, kus ta vaatab üle oma ärihuvid ning kohtub siis Aberdeenis Briti peaministriga.

Septembris naaseb Trump Suurbritanniasse, kuna Briti monarh kutsus USA presidendi riigivisiidile.

Ajaleht The Telegraph toob välja, et Briti ametnikud ei varjagi, et kasutavad Suurbritannia ajalugu ja pärandit enda huvides ära, lootes nii saada Trumpi administratsioonilt järeleandmisi.

Suurbritannia oli ka esimene riik, millega Trump sõlmis kaubanduslepingu. Britid on seni USA tollisõjast võrdlemisi kergelt pääsenud, Euroopa Liitu ja teisi riike ähvardavad karmimad tollid.