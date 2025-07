Prantsusmaa süüdistab sotsiaalmeediaplatvormi X valimistesse sekkumises

Uurimise käigus soovitakse kindlaks teha, kas platvorm rikkus Prantsuse seadusi algoritmide manipuleerimise ja kasutajaandmete ebaseadusliku kogumisega.

"Prantsuse võimud on algatanud poliitiliselt motiveeritud kriminaaluurimise," teatas X-i globaalsete valitsusasjade meeskond esmaspäeval. "X eitab süüdistusi kategooriliselt," seisis teadaandes.

Kriminaaluurimine, mis algatati selle kuu alguses, toimub ajal, mil X on üha enam kriitika all kogu Euroopas. Euroopa Komisjon on Elon Muski omanduses olevat platvormi juba peaaegu kaks aastat uurinud, kahtlustades X-i mitme määruse rikkumises.

Prantsuse uurimine põhineb osaliselt tsentristliku seadusandja Eric Bothoreli kaebustel, kes jaanuaris süüdistas X-i "tohutu hulga vihkamist õhutava, rassistliku, LGBT+-vastase ja homofoobse poliitilise sisu levitamises eest, mille eesmärk on moonutada Prantsusmaal toimuvat demokraatlikku debatti".

Bothoreli kommentaaride tõttu alustasid Prantsusmaa võimud X-i uurimist.

X teatas oma avalduses, et võimud on taotlenud juurdepääsu nende soovitusalgoritmile ja andmetele, et eksperdid saaksid neid analüüsida. Ettevõte teatas, et keeldus juurdepääsu taotlusest, kuna on kahtlusi nii ekspertide kui ka uurimise erapooletuse pärast.

"Meie seniste teadmiste põhjal usub X, et antud uurimine moonutab Prantsuse seadust, mis teenib poliitilist tegevuskava ja piirab sõnavabadust. Nendel põhjustel ei ole X Prantsuse võimude nõudmistele vastanud, kuna meil on selleks seaduslik õigus. See ei ole otsus, mida X kergekäeliselt teeb, kuid antud juhul räägivad faktid enda eest," ütles ettevõte X.