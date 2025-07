Endine Eesti Panga president Vahur Kraft liitus Parempoolsetega

"Selles meeskonnas on olemas valmisolek ja võimekus teha ära töö, mis viib Eesti stabiilsuse, majanduskasvu ja julgeoleku rajale," ütles Vahur Kraft oma valikut selgitades.

Kraft lisas, et tänase valitsuse juhtimise all on Eesti majandus jõudnud stagnatsiooni. Riiklike kulude arutult kiire paisutamine, nende katteks maksude tõstmine, samal ajal ka jooksvate eelarvepuudujäägi katmiseks laenukoormuse kergitamine ei ole jätkusuutlik, selgitas ta.

"Riigi rahandus tuleb korda teha ning taastada usalduslik ettevõtluskeskkond. Oma oskuste ja teadmistega saan erakonnas sellele kaasa aidata," ütles Kraft.

Kraft oli Eesti Panga president aastatel 1995–2005. Hiljem on ta juhtinud Nordea Eesti tegevust ja rõivatööstust Sangar.