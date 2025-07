Astra Zeneca investeerib USA-sse 50 miljardit dollarit

Briti ravimihiid Astra Zeneca teatas teisipäeval, et investeerib USA-sse 50 miljardit dollarit.

Suur osa investeeringust läheb mitme miljardi dollarilisse tootmiskeskusesse Virginia osariigis, märkis firma avalduses.

Ettevõtte kohaselt oodatakse, et aastaks 2030 tuleks 50 protsenti firma käibest USA-st.

Ühendriigid on ravimitööstuse lõikes üks peamisi turge.

USA vabariiklasest president Donald Trump on aga viimasel ajal rääkinud variandist kehtestada ka ravimitööstusele tollimaksud. Seni on see tööstusharu jäänud kõrvale tema karmide tollimaksude ähvardustest USA kaubanduspartneritele.

Trump andis korralduse uurida ravimite sissevedu ning viitas, et teatud juhtudel võivad tollimaksud kerkida kuni 200 protsendini.

Astra Zeneca teatas juba aprillis, et alustas osa oma Euroopa tootmisest viimist USA-sse.

Virginia tootmiskeskusest saab ettevõtte suurim ühekordne tootmisinvesteering.

Ka teised suured ravimifirmad, millele pole kehtinud tollimaksud 30 aastat, on viimastel kuudel teatanud investeeringute ja tootmise Ühendriikidesse viimisest.